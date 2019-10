Omega lança relógio em comemoração aos 50 anos de filme de James Bond

Em março deste ano, a relojoaria suíça Omega lançou uma edição limitada, com 6969 exemplares, do modelo Speedmaster Moonwatch. Ele tem caixa de aço inoxidável, praticamente só ponteiros de ouro 18 quilates e, no mostrador, um desenho de Buzz Aldrin prestes a pisar na superfície lunar. Há exatos 50 anos, quando circulou pelo satélite da Terra, o astronauta levava no pulso um Speedmaster, que ficou conhecido como “Moonwatch”.

As comemorações da alunagem eclipsaram outra efeméride de 2019, os 50 anos do filme “007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade”, o quinto da série, estrelado pelo ator George Lazenby. Não se compara à chegada do homem à Lua, claro, mas para a Omega, escolhida pelo agente secreto em dois filmes, é um ótimo pretexto para celebração.

O novo Seamaster Diver 300M CO‑AXIAL 41 MM homenageia o universo dos relógios de mergulho e o herói criado por Ian Fleming. O modelo tem mostrador preto decorado com o número estilizado de James Bond e janela de data às 3 horas. O mostrador é visível através do vidro de safira resistente a riscos e o bisel giratório em cerâmica preta assenta sobre uma caixa de 41 milímetros em aço inoxidável com uma válvula de escape de hélio às 10 horas. Foram confeccionadas 7007 unidades.