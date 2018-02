Olodum sai neste domingo no carnaval de Salvador

A promação do carnaval de Salvador começa cedo neste domingo (11). A Celebração da Unidade no Circuito Dodô está marcada para começar às 9h. Às 10h, já começa a folia no Palco do Mestre Bimba e no Circuito Osmar.

Destaque na programação, o Olodum sai às 16h, ao longo dos 4,5 quilômetros (km) do Circuito Dodô/Barra Ondina, que liga as praias da Barra e Ondina. São cerca de cinco horas de trajeto para marcar o carnaval com o ritmo contagiante dos tambores. Também seguem o percurso o bloco Me Abraça (17h30), o Trio Armandinho, Dodô e Osmar (18h30) e o É o Tchan (19h15).

No Circuito Osmar, Cláudia Leitte (14h30) e Aviões do Forró (15h30) animam o dia. Filhos de Gandhy também se apresentam, no circuito Contrafluxo. Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Moraes Moreira e Davi Moraes estarão no projeto Pôr do Sol.

Novidade deste ano, o camarote gratuito patrocinado pela Cervejaria Skol traz atrações especiais todos os dias. Com capacidade para receber 1,5 pessoas, o espaço Camarote Democrático da Skol vai receber, no domingo, o rapper Rael.

Programação deste domingo:

Circuito Batatinha

16h – Zum Zum Mel Kids

16h15 – Chabs’C

16h30 – Abi Si Aiyê

16h45 – Kizumba

17h – Luaê

17h15 – Olorum Baba Mi

17h30 – Bola Cheia

17h45 – Só Samba de Roda

18h – Big Bloco do Gueto

18h15 – Lava Eu

18h30 – Vamos Nessa

18h45 – Bloco Fogueirão

19h – Bloco Idará

19h15 – Carnapelô

19h30 – Bloco Jaké

19h45 – Dança Bahia

Palco Boca do Rio

16h – Orquestra Paulo Primo

19h – Walter Queiroz

20h30 – O Quadro

22h – Nando Borges

1h30 – Edil Pacheco

Palco Cajazeiras

16h – Cadeira de Brin

19h – La Furia

20h30 – Adão Negro

22h – Guga Meira

23h30 – Márcia Short

1h30 – K Entre Nós

Circuito Contrafluxo

– Filhos do Congo

– Kambalagwanze

– Filhos de Gandhy

– Mutantes O Bloco

– Tempero de Negro

– Furacão 2001

– Afro Liberdade

Circuito Dodô

9h – Celebração da Unidade

16h – Olodum

16h30 – Camaleão

17h – Meu e Seu

17h30 – Me Abraça

18h – Largadinho / Tayrone Exclusive

18h30 – Trio Armandinho Dodô e Osmar

18h45 – Crocodilo

19h15 – Tchan / Praieiros

19h45 – Cortejo Afro

20h15 – Trio Independente Tuca

20h30 – Projeto Especial Olla

20h45 – Trio Independente Raça Pura

21h – Trio Independente BT Katê

21h45 – Trio Independente Jaú

22h – Ecológico Meio Ambiente (sem cordas)

22h15 – A Mulherada (sem cordas)

22h30 – Projeto Camarote Andante / Black Rock

23h – Trio Pipoca Edu CasanovaPalco Itapuã 16h – Fred Dantas

19h – Cátia Guima

20h30 – Gerônimo

22h – Carlos Pitta

23h30 – Tabuleiro Musiquin

01h30 – Banda Balada MixCircuito Liberdade 14h – Bloco Infantil Mangueirinhas

16h – Orquestra Zeca Freitas

19h – Fantasmão

20h30 – Teus Santos

22h – Banada Realease

23h30 – Xinelo de Couro

1h30 – Bandão da Cidade

Palco Mestre Bimba

10h – Purulito

12h – Arrastão Rumaruma

14h – Arrastão dos Rebeldes

14h30 – Arrastão Os Kobrões

15h – As Pagodeiras

16h – Velha Guarda

17h – Bloco Sem Miséria

19h – Bloco Papum

20h – Bloco Afro Arte Kizumba

22h – Bloco Filosofia do ReggaeCircuito Osmar

10h – Mamulengo

10h30 – Pipoca Algodão Doce

10h45 – Ibéji Multicolorê

11h15 – Rhataplan

11h45 – Pierrot de Plataforma

12h30 – Pranchão Alavontê

13h – Projeto Especial – Pipoca de Saulo

13h15 – Projeto Especial Pipoca do Eva

14h – Inter

14h30 – Trio Independente Cláudia Leitte

14h45 – Trio Independente BT – Duas Medidas

15h – Commanche do Pelô

15h30 – Trio Independente BT – Aviões do Forró

15h45 – Trio Independente La Furia

16h – Trio Independente Ed City

16h15 – Apaxes do Tororo

16h45 – 100 Censura

17h15 – Blocão da Liberdade

17h45 – Banana Reggae

18h15 – Os Negões

18h45 – As Suburbanas

19h15 – Ambiental e Ecossistema

19h45 – Alabê

20h15 – Bloco dos Servidores Públicos

Palco do Rock

17h – Os Bensons

18h – Barulho S/A

19h – Banda Duppy

20h – Norfist

21h – Revanger

22h – Autopse

23h – Veuliah

0h – IV de Marte

1h – Merly Thy Vanp

2h – Benete Silva X

Palco Multicultural

20h30 – Talloah

22h – Diamba

Palco Peripei

– Benutti

– Sarajane

– Motumbá

– Rosa Baiana

– Tierry

– Disk Delícia

Palco Plataforma

– Animação Infantil, Recreação e Banda Canela Fina

– Amanda Santiago

– Zé Paulo

– Lucas Melo

– Cid Guerreiro

– Príncipe do Samba

Circuito Projeto Pôr do Sol

18h – Baby do Brasil e Pepeu Gomes

18h – Moraes Moreira e Davi Moraes

Palco Terreiro do Samba

– 1000Graus

– Samba de Chinella

– Rito Negrão

– Samba das Estações

– Pagode Total

