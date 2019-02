Olivia Colman é escolhida melhor atriz no Oscar 2019

São Paulo – A britânica Olivia Colman, de 45 anos, ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2019, em cerimônia realizada na noite deste domingo, 24, em Los Angeles. Colman é a protagonista de “A Favorita”, do grego Yorgos Lanthimos, interpretando uma perturbada rainha inglesa do século XVIII.

A vitória de Colman foi considerada surpreendente, já que a grande favorita da categoria era a americana Glenn Close, de 71 anos. Como protagonista de “A Esposa”, Close foi indicada pela sétima vez para o Oscar, mas jamais levou uma estatueta para casa.