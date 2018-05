Oito mulheres acusam Morgan Freeman de assédio

São Paulo – O ator Morgan Freeman, de 80 anos, é o novo nome de Hollywood acusado de assédio sexual nos bastidores de seus filmes. Em reportagem, a rede CNN ouviu 16 pessoas, entre vítimas e testemunhas, que relatam casos não só de assédio, mas também de comportamento inapropriado do astro.

Uma assistente de produção de “Despedida em Grande Estilo”, lançado no ano passado, disse à reportagem que sofreu assédio por meses durante a gravação do longa, em 2015. Em uma ocasião, segundo a assistente, Freeman “ficou tentando levantar a minha saia, perguntando se eu estava usando roupa íntima.” Uma funcionária da produção de “Truque de Mestre” (2012) também relatou situações nas quais o ator a assediou – bem como a colegas da equipe – com comentários sobre seus corpos.

Ao todo, de acordo com a CNN, oito pessoas ouvidas se dizem vítimas de assédio sexual ou comportamento inapropriado supostamente cometido por Freeman. Outras oito afirmam ter presenciado situações do tipo. Além de pessoas que trabalharam com o ator nos sets de filmagens, ao menos três jornalistas relatam, também, comentários impróprios dele em entrevistas.

A reportagem da CNN afirma que tentou entrar em contato com a equipe de Morgan Freeman, mas sem sucesso.