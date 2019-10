OH MY GOD! Você pode maratonar Friends no cinema; ingressos estão à venda

Em comemoração ao aniversário de 25 anos do lançamento de Friends, os fãs vão poder assistir à série no cinema.

O Cinemark selecionou 12 dos 236 episódios da sitcom para transmitir no mês de outubro no “Festival 25 anos – FRIENDS“, e você vai conseguir ver Mônica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler e Ross nas telonas. Os capítulos vão da primeira à sexta temporada e serão exibidos nos dias 14, 15 e 16 de outubro em várias cidades do Brasil.

No primeiro dia, os fãs podem assistir aos episódios:

“Piloto”

“Aquele do blackout”

“Aquele do nascimento”

“Aquele em que Ross descobre”

Já no dia 15/10, o Cinemark vai apresentar os capítulos:

“Aquele do Chandler na caixa”

“Aquele do casamento do Ross”

“Aquele em que todos descobrem”

“Aquele em que Ross fica doidão”

E, por último, no dia 16/10:

“Aquele com o vídeo de formatura”

“Aquele em que ninguém está pronto”

“Aquele da manhã seguinte”

“Aquele dos embriões”

Você pode conferir toda a programação, ingressos e locais participantes no site do Cinemark.

Friends foi ao ar pela primeira vez em 22 de setembro de 1994, e, além de conquistar fãs até os dias de hoje, a série também recebeu indicação a 62 prêmios Emmy.