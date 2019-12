Off-White lança coleção especial em parceria com o Louvre

Sâo Paulo – Em comemoração à exposição dos 500 anos de Leonardo da Vinci, em cartaz no Museu do Louvre até fevereiro de 2020, a grife Off-White lançou uma coleção especial em parceria com o museu.

Criada pelo fundador e diretor criativo da Off-White Virgil Abloh, a coleção mescla as marcações típicas da grife (logotipo, setas de diamante, por exemplo) com as pinturas de Da Vinci de temática religiosa, onde aparecem Santa Ana, o menino Jesus, São João Batista e a Virgem.

As imagens de divulgação da coleção foram tiradas na Grande Galerie do Louvre, destacando o prédio histórico e as obras centenárias ao lado das peças.

As peças estão disponíveis na loja de presentes do Louvre e no e-commerce da Off-White e Farfetch, além das lojas da marca. Os preços vão de R$2.379 a R$4.246.

“Fiquei fascinado com Da Vinci desde o início – eu estava no último ano em Wisconsin, participando de uma aula de arte. Fiquei super interessado não apenas pelas obras de arte, mas também pela influência que ele exerceu em muitas disciplinas além da arte: ciência, engenharia, arquitetura… Para mim, ele simboliza tudo o que era o Renascimento”, diz Virgil Abloh

