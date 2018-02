“Odiado pelo mundo inteiro”, diz youtuber que filmou pessoa morta

Logan Paul comentou o que aprendeu após ser criticado por divulgar vídeo de uma pessoa morta que havia cometido suicídio. O youtuber concedeu entrevista nesta quinta-feira, 1º, ao programa Good Morning America, da ABC.

“Isso foi um horrível lapso de julgamento. Eu posso e serei uma pessoa melhor”, falou Logan. Ele ressaltou novamente que a intenção inicial do vídeo era fazer gravações em uma floresta qualquer, mas que o corpo de um homem que havia cometido suicídio estava a poucos metros de seu acampamento.

“Não faz sentido e eu acho que isso aconteceu por um motivo. Esse motivo é que eu deveria passar por essa experiência e aprender com ela, para espalhar mensagens da forma correta sobre prevenção ao suicídio.”

A floresta Aokigahara onde o youtuber foi gravar, no entanto, é conhecida como “floresta dos suicídios”. Depois do ocorrido e de toda a repercussão negativa, agora ele iniciou um projeto chamado Suicide: Be Here Tomorrow (Suicida: Esteja Aqui Amanhã) no qual pretende aumentar a consciência sobre o suicídio.

“Uma das coisas que eu estou aprendendo é que as crises passam. E para qualquer um sofrendo, é importante saber que você não está sozinho. Esse tem sido o pior momento da minha vida. Eu fui odiado pelo mundo inteiro e isso é algo que eu devo superar”, disse.