Obra de Van Gogh é vendida por 7,07 milhões de euros em leilão

Paris – Uma paisagem de Vincent Van Gogh, um dos pintores mais procurados do mundo, foi vendida por 7,07 milhões de euros em um leilão em Paris nesta segunda-feira.

Pintada em 1882, a obra “Fishing Net Menders in the Dunes” retrata camponesas trabalhando em uma terra sob um céu nublado, inspirada pelos campos em torno de Haia, onde Van Gogh passou um breve, porém formativo período.

A pintura, a primeira de Van Gogh a ser leiloada na França em mais de 20 anos, havia sido estimada em 3 milhões a 5 milhões de euros. O quadro foi adquirido por um comprador na América do Norte, informou a casa de leilões Artcurial.

Em média somente duas ou três obras do impressionista holandês surgem no mercado internacional a cada ano, informou a casa de leilões.

Embora longe de barato, o preço não chega perto do recorde de 450,3 milhões de dólares pagos em novembro por “Salvator Mundi”, retrato de Cristo feito no século 15 por Leonardo da Vinci e que será exibido em uma nova extensão do museu do Louvre em Abu Dhabi.