Obra de Banksy que mostra parlamento britânico cheio de macacos é leiloada

Uma obra do artista de rua Banksy representando o parlamento britânico cheio de primatas será leiloada nesta semana em Londres, dias após uma sessão particularmente agitada na Câmara dos Comuns sobre o Brexit.

Batizada de “Parlamento Devolvido”, esta pintura mostra chimpanzés sentados nos bancos verdes da Câmara dos Comuns, substituindo os políticos.

Apresentado à imprensa na última sexta-feira, o trabalho está exibido na Sotheby’s desde sábado (28) e o leilão acontece nesta quinta-feira (3), um mês antes da data planejada para o Brexit em 31 de outubro.

“Nunca houve um momento melhor para colocar essa obra à venda”, disse à AFP Alex Branczik, chefe do departamento europeu de arte contemporânea da Sotheby’s, definindo as cenas registradas nos últimos meses e semanas no parlamento britânico de “novela diária”.

Para ele, o trabalho de Banksy destaca “a regressão da mais antiga democracia parlamentar do mundo em uma atitude tribal e animal”.

A pintura foi originalmente apresentada em 2009 no museu da cidade de Bristol (sudoeste do Reino Unido), de onde Banksy é originário.

Este ano, o artista, cuja verdadeira identidade permanece um mistério, “expôs o trabalho de novo para combiná-lo com a data do Brexit, inicialmente prevista para 29 de março de 2019”, explicou Branczik.

Antes chamado “Sessão de perguntas”, o quadro foi rebatizado para a ocasião.