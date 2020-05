Obra de Banksy mostra enfermeiras como heroínas da vida real

Nada de homem-aranha ou Batman. Em um quadro de cerca de um metro quadrado deixado no hospital da Universidade de Southampton, no sul da Inglaterra, uma enfermeira é quem assume o papel de heroína.

A obra, assinada pelo mais conhecido e mais anônimo grafiteiro do país, mostra uma criança escolhendo uma profissional da saúde como inspiração. Além do quadro, Banksy, o artista, deixou também no hospital um bilhete agradecendo o empenho daqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia de coronavírus. “Obrigado por tudo que você está fazendo. Espero que isso ilumine um pouco o local, mesmo que seja apenas em preto e branco”, diz o lembrete.

Depois de deixar a obra no hospital sem ser percebido na última quarta-feira, Banksy também publicou uma foto da tela em seu instagram com a legenda “quem vira o jogo”, uma referência a atuação dos funcionários do NHS, serviço nacional de saúde do Reino Unido.

Para a rede britânica BBC, Paula Head, líder do hospital universitário, disse que “o fato de Banksy escolher o hospital para reconhecer a excelente contribuição que todos do NHS estão fazendo, em tempos sem precedentes, é uma grande honra”. A profissional também lembrou os médicos, enfermeiras e auxiliares que partiram: “nossa família hospitalar foi diretamente impactada pela perda trágica de muitos membros”, disse.

Realizando jornadas de trabalho dobradas, muitas vezes sem os equipamentos necessários, os profissionais da saúde vêm sendo a categoria que mais sofre com a pandemia. Por aqui, por exemplo, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem do que Itália e Espanha juntas.

Na Inglaterra, a nova pintura de Banksy ficará exposta no hospital até o fim do isolamento social. Depois, será leiloada para ajudar instituições do NHS.

Banksy é o pseudônimo de um artista até hoje desconhecido pelo público. Há mais de duas décadas as paredes de várias cidades da Inglaterra amanhecem com grafites de identidade visual marcada, mas sem pistas de quem seja o autor.