Obra de Banksy é vendida por US$ 1,4 milhão e destruída logo depois

São Paulo – Uma obra do artista de rua Banksy foi arremata por 1,4 milhão de dólares na casa de leilões Sotheby’s, em Londres. Pouco depois do último lance, porém, a obra se autodestruiu. Trata-se do famoso trabalho em spray “Garota com balão”, de 2006.

De acordo com informações do jornal The New York Times, a obra foi vendida por valor três vezes maior que o esperado – foi o preço mais alto já pago para uma obra de Banksy.

Logo após o fim do leilão, ouviu-se um som de alarme, e a obra começou a descer sozinha pela moldura, sendo destruída por uma fragmentadora de papel. Um homem suspeito foi removido do local pela equipe de segurança da Sotheby’s. Especula-se que o tal suspeito fosse o próprio Bansky. Uma foto do momento foi postada no Instagram do artista.

De acordo com a Sotheby’s, o comprador do quadro é um colecionador particular, que arrematou a obra em um lance por telefone. A casa de leilão afirmou estar discutindo os próximos passos sobre esse caso inédito.