Objetos de Renato Russo serão vendidos em bazar no Rio de Janeiro

São Paulo – Objetos pessoais do cantor e compositor Renato Russo estarão disponíveis para compra em um bazar beneficente promovido pelo Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, no dia 7 de abril.

O evento marca os cem anos de existência da instituição e relembra uma das mais importantes personalidades do rock nacional que nesta terça-feira, 27, completaria 58 anos.

Entre os itens que serão vendidos estão roupas, móveis, LPs, livros e objetos decorativos, todos doados pelo filho do cantor, Giuliano Manfredini.

A entrada para o bazar é gratuita, e o evento conta ainda com show de Guilherme Lemos & Banda e André Marçal.

Serviço:

Dia: 7 de abril, sábado

Horário: das 12 horas às 21 horas

Local: Rua Retiro dos Artistas, 571 – Jacarepaguá, Rio de Janeiro