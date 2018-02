Obama brinca sobre cabelos grisalhos em lançamento de retrato

WASHINGTON – O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama brincou sobre suas orelhas e cabelos grisalhos e elogiou o “calor” de sua esposa Michelle Obama no lançamento dos retratos oficiais do casal na Galeria Nacional de Retratos do Smithsonian.

Os Obama escolheram os artistas Kehinde Wiley e Amy Sherald para as pinturas, que serão acrescentadas à coleção de retratos presidenciais da Galeria Nacional de Retratos.

Wiley e Sherald foram os primeiros artistas negros a serem comissionados para pintar um presidente ou primeira-dama para o Smithsonian.

Em seu retrato feito por Wiley, Obama é mostrado sentado em uma cadeira marrom, com um fundo de folhas verdes e flores coloridas. A pintura de Michelle Obama mostra a ex-primeira-dama sentada com uma das mãos sob o queixo e a outra em volta do colo, enquanto veste um longo vestido decorado com desenhos geométricos.

Obama, que foi o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos, cumprimentou Sherald pelo retrato de Michelle.

“Eu quero parabenizá-la por capturar espetacularmente a graça e beleza e inteligência e charme e calor da mulher que eu amo”, disse Obama.

Ele brincou que Wiley, que pintou o seu retrato, ficou em desvantagem porque o assunto de seu quadro era “menos atraente”.

“Eu tentei negociar menos cabelos grisalhos e a integridade artística de Kehinde não permitiu que ele fizesse o que pedi”, disse Obama. “Eu tentei negociar orelhas menores –deu errado nisto também”.

O casal expressou admiração com seus retratos, acrescentando que foram as primeiras pessoas da família a sentarem para uma pintura oficial.

Michelle Obama disse esperar que o retrato tenha um impacto sobre meninas negras nos próximos anos.

“Elas irão olhar para cima e verão uma imagem de alguém que parece com elas, pendurada na parede desta grande instituição americana”, disse. “Eu sei o tipo de impacto que isto terá em suas vidas, porque eu fui uma destas meninas”.

A tradição da Galeria Nacional de Retratos de comissionar retratos presidenciais começou com o presidente George H. W. Bush.

Outros retratos foram adquiridos como presentes, comprados em leilões ou através de outros meios.

(Reportagem de Ayesha Rascoe e Roberta Rampton)