O último passo da Vans

Surgida na Califórnia em 1966, a Vans caiu nas graças dos skatistas e também de muita gente que nunca se aventurou no esporte, mas adora o estilo de vida associado a ele.

Daquela época para cá, a grife virou sinônimo de sneakers inovadores. Com seu novo lançamento, o Static CC MTE, ainda não disponível nas lojas brasileiras, dá mais um passo na mesma direção.

O produto ganhou uma sola que aumenta a vida útil do calçado, com os clássicos painéis laterais da marca. Tem colarinho inflado para garantir o conforto, cabedais de couro, aros metálicos para os cadarços e tecido que não esquenta no sol.

Disponível em três cores, a novidade está sendo vendida nos Estados Unidos por US$ 95. vans.com.br