Era para ser um marco. O salão de relojoaria do grupo Richemont, que acontece em Genebra desde 1991, trocaria este ano de nome. Em vez de Salon International de la Haute Horlogerie, ou SIHH, passaria a se chamar Watches & Wonders. A mudança era simbólica, com a intenção de mostrar mais acessível e atingir novos consumidores. A data de abertura estava marcada para hoje, 25 de abril, e duraria quatro dias. Seria o momento de mostrar os lançamentos para jornalistas, revendedores e entusiastas de relógios do mundo inteiro – no ano passado passaram por lá 23.000 visitantes.

Tudo isso foi mantido, exceto por um detalhe – o encontro será virtual. A feira física havia sido cancelada devido à pandemia da covid-19. Até a semana passada não se sabia qual seria a nova estratégia de divulgação dos lançamentos. O salão acontece a partir de hoje no site watchesandwonders.com, um portal centralizado onde estarão à mostra os novos modelos das marcas do grupo, como Montblanc, Panerai, IWC, Cartier, Baume & Mercier e Jaeger-LeCoultre, e de marcas independentes convidadas, como Hermès.

Watches & Wonders: plataforma digital apresentará fotos e vídeos dos lançamentos

O SIHH, agora Watches & Wonders, sempre foi uma plataforma fundamental para o negócio do grupo. No ano passado, o conglomerado Richemont faturou 14 bilhões de euros, um crescimento de 27% em relação a 2018. O salão é o momento em que as novidades são apresentadas para os jornalistas e os negócios são fechados com os lojistas do mundo inteiro.

A feira este ano não deixa, portanto, de ser um marco. No site, os participantes encontrarão material farto sobre os lançamentos e vídeos dos CEOs de cada marca fazendo apresentações das novidades. Segundo a Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), entidade que realiza o salão, “é nossa missão responder aos desafios atuais e oferecer a toda a comunidade de relógios a plataforma digital que merece e a capacidade de se reunir virtualmente. Essa plataforma fornecerá oportunidades dinâmicas de interação, educação e inspiração, além de mostrar a herança, os valores e as ambições das marcas que representa.”

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com as melhores marcas de relógios do mundo para dar vida ao conceito on-line de Watches & Wonders, no momento em que nossa indústria mais precisa”, afirmou em comunicado Fabienne Lupo, presidente e diretora administrativa da FHH. “Essa nova e dinâmica plataforma permitirá que os apaixonados por relógios, de todos os lugares, descubram novos produtos, participem de experiências enriquecedoras e se conectem diretamente às marcas do Watches & Wonders em um só lugar.”