Relógio de bronze que envelhece no mar ganha novo design

Máquinas do tempo também podem revelar o passar dos anos pelo envelhecimento do metal de sua caixa. E o bronze talvez seja o metal que mais torna evidente esse amadurecimento, com uma pátina que vai se formando sobre sua superfície. Some-se a isso a ação do mar, e você terá uma peça única, com as suas próprias marcas.

Em 2010, a Panerai lançou um relógio de mergulho com caixa confeccionada em bronze. Agora, pela primeira vez o modelo Submersible Bronzo é apresentado em uma coleção, com um novo design, realçado por uma moldura em cerâmica.

Como acontece com todo lançamento, principalmente quando envolve trabalho e fusão de novos materiais, o Submersible Bronzo passou por um longo período de testes no Laboratorio de Idee da Panerai. O resultado foi um modelo que transmite a tradição do passado mas torna evidente a busca pela inovação. Ou seja, design e tecnologia em sintonia.

Como é tradição da marca, o novo Panerai Submersible Bronzo tem uma aparência forte e robusta, com peso de 161 gramas caixa de 47mm de diâmetro confeccionada em bronze sólido e o emblemático dispositivo para proteger a coroa, marca registrada da Panerai desde 1955. Nessa nova versão, um disco marrom micro jateado em cerâmica foi aplicado à moldura giratória, integrando-se com a tonalidade marrom do dial e a pulseira confeccionada em couro natural.

A pátina que se forma na superfície do bronze ajuda a proteger contra possíveis oxidações, além de dar a cada exemplar uma aparência única e especial. É um relógio para a vida toda, com a sua personalidade.