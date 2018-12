O que você não pode perder na CCXP 2018

São Paulo — A 5ª edição da CCXP começou nesta quinta-feira (6) e vai até domingo (9), em São Paulo. Segundo os organizadores, 260 mil pessoas devem visitar o evento, que vai contar com a presença de 42 celebridades globais, incluindo nomes como Sandra Bullock, Maisie Williams e Michael B. Jordan.

EXAME VIP esteve ontem na “Spoiler Night”, no São Paulo Expo, onde a CCXP acontece, para conferir o que os fãs da CCXP vão poder ver nos quatro dias do evento. A agenda é enorme e será preciso se organizar muito bem para não perder a chance de ver de perto os seus ídolos.

Na quinta-feira, primeiro dia da CCXP, um dos eventos mais esperados é o painel da Paramount, às 15h30. O foco será a divulgação do filme “Bumblebee”, um derivado de “Transformers”, que estreia neste mês nos cinemas.

Para a divulgação, estarão presentes os atores Guilherme Briggs e Paolla Oliveira, que dublaram os personagens Optimus Prime e Shatter, respectivamente.

Já o principal painel esperado para o primeiro dia de CCXP é o da HBO, às 18h30. Ele vai ser inteiramente focado na série “Game of Thrones”, a mais famosa da atualidade.

Participarão do painel os criadores de “Game of Thrones” David Benioff e D.B. Weiss, além dos atores John Bradley e Maisie Williams. A expectativa dos fãs é de que eles contem novidades sobre a série.

Na sexta-feira, segundo dia da CCXP, a maior parte dos olhares estará voltada para o painel da Fox, às 16h. Em destaque, estará “X-Men: Fênix Negra”, o último lançamento da franquia mutante antes de ela voltar ao estúdio Marvel. Participarão do painel as atrizes Sophie Turner e Jessica Chastain.

O mesmo painel também deve entregar aos fãs novidades sobre “Alita” e “O Menino que Queria Ser Rei”.

Antes disso, às 14h, os fãs do Superman vão poder participar do painel “Superman 80 anos”, no auditório Cinemark XD. O painel vai contar com a presença do ator Tom Welling, que fez a série mundialmente conhecida “Smallville”.

No sábado, penúltimo dia da CCXP, os fãs da Disney vão acompanhar, às 12h30, um painel em homenagem aos 90 anos do Mickey. O mesmo painel vai falar sobre a nova animação “WiFi Ralph”, com a presença dos diretores Rich Moore e Phil Johnston.

Quem gosta de cosplay vai poder ver um desfile com muitos deles no Creators Stage, às 15h30. O som vai ficar por conta da Banda Leela.

Outro painel bastante esperado para o sábado é o “Netflix Original: Mogli – Entre Dois Mundos”, às 19h. Andy Serkis, um dos mais celebrados artistas do cinema, vai falar sobre como se dedicou de corpo e alma ao seu primeiro filme como diretor: “Mogli – Entre Dois Mundos”.

No domingo, último dia da CCXP, o painel da Universal pode atrair muitos visitantes, às 15h. Isso porque ele será focado no terceiro e último capítulo da franquia “Como Treinar o Seu Dragão”. Vai participar desse painel o diretor e roteirista Dean DeBlois.

Talvez o painel mais esperado da CCXP 2018 seja o da Netflix, às 16h. O painel vai falar sobre o suspense Bird Box, com a presença confirmada da atriz mundialmente conhecida Sandra Bullock e do ator Trevante Rhodes.