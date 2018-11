O que “Os Crimes de Grindelwald” tem a ver com “Harry Potter”?

Além de trazer a primeira aparição de Alvo Dumbledore mais jovem, o segundo filme da série Animais Fantásticos promete mostrar a história de outros personagens e objetos mágicos que já apareceram nos filmes Harry Potter.

Quer saber a história de Nagini, a cobra Horcrux e animal de estimação de Lord Voldemort? Ou, então, entender qual é a ligação entre Gellert Grindelwald e Dumbledore? O E+ preparou um guia completo com essas e outras curiosidades sobre Animais Fantásticos – Os Crimes de Grindelwald, que estreou na quinta-feira, 15, no Brasil.

Qual é a história de Animais Fantásticos?

Os Crimes de Grindelwald é o segundo filme da série Animais Fantásticos. A história se passa cerca de 60 anos antes de Harry Potter e seus amigos entrarem em Hogwarts. A série conta a ascensão e derrota de Gellert Grindelwald, o primeiro lorde das trevas.

O espelho de Ojesed

Esse artefato mágico foi introduzido a nós no primeiro livro da saga. Andando pelos corredores à noite, um dia Harry se depara com o espelho de Ojesed, capaz de revelar os desejos mais profundos do coração de quem o contempla.

No filme Os Crimes de Grindelwald, o objeto mágico voltará a aparecer. Mas, dessa vez, quem o utiliza é Dumbledore. Sabem o que ele vê? O rosto de Gellert Grindelwald.

Sim, isso quer dizer que o futuro diretor de Hogwarts era apaixonado pelo primeiro lorde das trevas. E é por isso que ele pede a Newt que enfrente o lorde das trevas. “Eu não posso enfrentá-lo”, diz Dumbledore ao jovem feiticeiro.

Dumbledore

O novo filme é aguardado com muita ansiedade porque Dumbledore aparecerá pela primeira vez na série Animais Fantásticos. Jude Law foi o ator escalado para interpretá-lo.

Se todo fã da série de livros está louco para ver o diretor de Hogwarts em uma fase mais jovem da sua vida, a ansiedade aumenta quando lembramos do relacionamento dele com Gellert Grindelwald, o primeiro lorde das trevas.

“Dumbledore se apaixonou por Grindelwald e isso só intensificou o horror que sentiu quando ele se tornou o que se tornou”, disse J.K. Rowling, escritora dos livros Harry Potter, em 2007.

Apesar disso, esse aspecto da trama não será explorado profundamente em Crimes de Grindelwald, afirma o diretor David Yates. Contudo, Rowling deu sinais de que a homossexualidade de Dumbledore poderá ser explorada em filmes seguintes. “Eu não posso dizer tudo que eu gostaria de dizer porque essa história está dividida em cinco partes. Então, ainda há muito o que desenvolver sobre esse relacionamento”.

O ator Jude Law também comentou o assunto e disse que conversou com a escritora sobre a sexualidade de Dumbledore. “A sexualidade de alguém não define a pessoa, e Dumbledore era multifacetado”, opina Law.

Nagini

Até o fim de Harry Potter e as Relíquias da Morte, tudo o que sabíamos de Nagini era que ela era a cobra de estimação de Voldemort e uma das Horcruxes. Os dois conseguiam se comunicar e, por vezes, o Lorde das Trevas conseguia possuí-la.

Cenas divulgadas de Animais Fantásticos – Os Crimes de Grindelwald mostram que Nagini nem sempre foi uma cobra. Ela era uma Maledictus, mulher com uma maldição de sangue que a fazia se transformar em animal e em ser humano, mas que eventualmente se transformaria em animal para sempre.

No novo filme de Animais Fantásticos, a atriz Claudia Kim interpreta Nagini em sua versão humana. Ela é uma das atrações do circo itinerante e, diferentemente do animal assassino que conhecemos na série de livros Harry Potter, a atriz falou ao Entertainment Weekly que é apenas uma “mulher vulnerável que deseja permanecer humana”.

Voldemort usou Nagini para matar a professora de estudos sobre os trouxas, Charity Burbage. Além, claro, de mandá-la matar Severo Snape, o professor de poções que só aprendemos a amar no último livro.

Nagini morre em Harry Potter e as Relíquias da Morte durante a Batalha de Hogwarts. A única Horcrux que faltava ser destruída, foi morta por Neville Longbottom com a Espada de Gryffindor.

Varinha das Varinhas

Gellert Grindelwald não é apenas um vilão do passado do mundo bruxo e tem muito mais importância na trama dos filmes Harry Potter do que se possa imaginar. Já reparou que o �i� no título de Os Crimes de Grindelwald é uma varinha? Agora, preste atenção nela. Não te lembra alguma varinha em particular?

Sim, ela é a varinha das varinhas, uma das Relíquias da Morte que são descritas no último livro Harry Potter. Em um vídeo divulgado pela Warner Bros. no Twitter, Grindelwald é descrito como o primeiro lorde das trevas. Ele já foi o senhor da varinha mais poderosa de todas e foi procurado por Aquele-que-não-deve-ser-nomeado durante sua ascensão ao poder.

Nicolau Flamel

Todo fã dos livros Harry Potter sabe que Nicolau Flamel foi um dos bruxos mais notáveis que já existiu. Amigo pessoal de Dumbledore, era reconhecido como o único alquimista capaz de produzir o Elixir da Vida a partir da Pedra Filosofal.

Ele também tem aparecerá no segundo filme de Animais Fantásticos. No trailer divulgado na Comic-Con em julho de 2018, ele recebe a visita de Jacob e Newt durante sua caçada a Grindelwald.

Apesar de ter vivido muitos anos em decorrência de suas descobertas na alquimia, Flamel morre pouco depois de 1992, ano em que se passa o primeiro livro Harry Potter. Isso porque Dumbledore, convencido de que a Pedra Filosofal poderia ser usada por Lord Voldemort, resolve destruí-la.

Hogwarts

Tudo indica que uma parte do filme se passará em Hogwarts, quando Newt Scamander ainda era apenas um aluno com aptidão nas aulas de trato das criaturas mágicas. O trailer lançado na Comic-Con de San Diego, na Califórnia, nos permite reconhecer cenários marcantes dos filmes Harry Potter como, por exemplo, o Salão Principal e o campo de Quadribol.

A escola mágica também abriga, dentro de seus portões, a Floresta Proibida e o Lago Negro, que são como uma reserva natural para criaturas mágicas que não conseguiriam viver em áreas habitadas por trouxas.

“O Lago é cheio de criaturas que fariam um naturalista trouxa ficar encantado, se o terror não o paralisasse antes”, diz Pottermore, o site oficial de notícias escritas pela equipe de J.K. Rowling sobre a saga.

É claro que isso é um prato cheio para um jovem bruxo como Newt Scamander, que ama todas os monstros do mundo mágico. Nos trailers que já foram divulgados, ele aparece montado em uma das criaturas do Lago Negro.

Scamander e Dumbledore tem uma relação mais forte do que se imagina. Ainda não se sabe o porquê, mas Newt Scamander foi expulso de Hogwarts e Dumbledore tentou defendê-lo.

Bicho-papão e o feitiço Riddikulus

Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, conhecemos pela primeira vez Remo Lupin. Lobisomem, ele foi um dos melhores amigos do pai de Harry, Tiago Potter, durante seus anos na Escola de Magia e Bruxaria.

No terceiro ano escolar de Harry, Lupin é contratado por Dumbledore para dar aula de defesa contra as artes das trevas. Em uma das partes mais engraçadas do filme, o professor ensina aos alunos como enfrentar um bicho-papão usando o feitiço Riddikulus.

Um dos trailers de Animais Fantásticos – Os Crimes de Grindelwald mostram Newt Scamander tendo a mesma aula quando era aluno, porém seu professor era ninguém menos que Dumbledore, quando ele ainda não era diretor de Hogwarts.

Testrálios

Essas criaturas mágicas são cavalos pretos alados. De aparência esquelética, eles só podem ser vistos por pessoas que já presenciaram alguém morrer. “Ser capaz de vê-los é um sinal de que o observador testemunhou a morte e adquiriu uma compreensão emocional do que é morrer”, diz J.K. Rowling em Pottermore.

Eles inicialmente aparecem em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Harry já havia testemunhado seus pais morrer quando era um bebê. Contudo, era tão pequeno à época que não pôde compreender o significado da morte. Por isso, só conseguiu ver as criaturas mágicas após a morte de Diggory, no final do livro O Cálice de Fogo.

No trailer de Animais Fantásticos – Os Crimes de Grindelwald, o vilão aparece dirigindo uma carruagem voadora puxada pelos testrálios.