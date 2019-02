O que oferecem os concorrentes da Netflix

São Paulo – A Netflix chegou no Brasil em 2011, mas é nos últimos anos que vem popularizando o serviço de streaming no país. Agora, concorrentes de peso tentam abocanhar uma fatia do mercado oferecendo plataformas próprias, não mais ligadas a pacotes de TV por assinatura, além de conteúdo original.

Diante do aumento da oferta, o que deve guiar a escolha do leitor, além do preço, são os programas, filmes e séries que mais gosta de assistir, já que cada plataforma tem seu próprio conteúdo. Tamanho do catálogo e funcionalidades oferecidas são outros diferenciais.

A Netflix ficou conhecida pelo sucesso de produções como as séries “La Casa de Papel”, “Stranger Things”, “3%”, “Samantha!”, “Você”, “Elite” e “Sex Education”, além dos filmes Roma e Bird Box. Entre as produções de destaque do HBO Go, estão “Game of Thrones”, “Westworld” e “True Detective”. Na Amazon Prime Vídeo, “American Gods”. No Globoplay, “The Good Doctor”, “Killing eve” e filmes e séries nacionais produzidos pela Globo, como “Que horas ela volta?” e a série “Assédio”.

Enquanto os preços atuais cobrados pela Netflix por pacote são 19,90 reais (básico), 27,90 reais (padrão) e 37,90 reais (premium), a HBO GO cobra 34,90 reais por mês para permitir o acesso à sua plataforma. O Amazon Prime Vídeo é mais agressivo: cobra apenas 7,90 reais pelo conteúdo oferecido nos primeiros meses de contratação.

Outra característica que pode definir a escolha é o tamanho do catálogo. A Netflix e a Amazon Prime Vídeo não divulgam esse número, mas a HBO Go soma 2,5 mil títulos, enquanto o Telecine Play oferece 1,8 mil opções e, a Globoplay, cerca de 300 títulos, entre séries e filmes.

Funcionalidades que permitem assistir aos filmes e séries de modo mais confortável também podem fazer a diferença. A Netflix lançou recentemente recurso que permite compartilhar filmes e séries no Instagram Stories e download automático de séries para assistir offline. A Amazon Prime Vídeo também permite fazer download do conteúdo para exibição offline. Já o Telecine Play permite exibição em cinco dispositivos ao mesmo tempo.

Um concorrente de peso da Netflix parece ser o HBO Go. Apesar da plataforma ter sido lançada em 2012 como serviço adicional aos assinantes do canal nos pacotes de TV por assinatura, foi apenas em 2017 que passou a oferecer o serviço de modo independente nas lojas digitais, como Google Play e Apple App Store.

Na visão da empresa, a HBO Go e o pacote HBO são plataformas complementares. Enquanto na HBO Go os assinantes podem assistir as temporadas completas das séries onde e quando desejarem, outra parte do público prefere assistir ao conteúdo no canal linear.

Plataformas de TV por assinatura, como Sky e Net, são serviços de vídeo sob demanda, mas também acabam competindo com os serviços de streaming.

A movimentação no segmento não deve parar. A Disney anunciou que passará a oferecer um streaming próprio a partir do segundo semestre do ano, Já a Apple deve lançar um rival para a plataforma em abril.

Conheça abaixo os principais diferenciais de cada serviço:

HBO GO

Game of Thrones: última temporada da série chega em Abril deste ano Game of Thrones: última temporada da série chega em Abril deste ano

Lançamento: 2017

Séries e filmes de destaque: “Game of Thrones”, “Westworld”, “True Detective” e “Big Little Lies” (séries populares originais); “Família Soprano”, “The Wire” e “A Sete Palmos” (produções clássicas originais); “PSI” (com Contardo Calligaris), “A Vida Secreta dos Casais” (criada por Bruna Lombardi), “O Negócio” e “Magnífica 70” (séries originais produzidas na América Latina); “Brexit”, “Meu Jantar com Hervé” e o premiado “O Conto” (documentários e filmes originais), além de blockbusters de Hollywood, entre eles “Animais fantásticos e onde habitam”, “Jogador No 1”, “IT: A Coisa” e “Mulher Maravilha”.

Catálogo: mais de 2,5 mil títulos, incluindo séries, filmes, documentários e especiais.

Funcionalidades de destaque: permite aos usuários acessar o conteúdo premium e exclusivo a qualquer momento por meio de múltiplos dispositivos.

Quanto custa: R$ 34,90 por mês. Para quem já tem a assinatura do pacote Premium HBO/MAX nas operadoras de TV por assinatura, a HBO GO é oferecida sem custo adicional.

Como assinar: pelo site ou baixando o aplicativo em celulares e tablets. Também é possível usar a plataforma em TVs com Chromecast, Xbox 360 (com Xbox Live), Apple TV 4ª geração e Android TV.

Amazon Prime Vídeo

American Gods, conteúdo da Amazon Prime Vídeo American Gods, conteúdo da Amazon Prime Vídeo

Serviço de streaming

Lançamento: 2017

Séries e filmes de destaque: “American Gods”, “The Marvelous Mrs Maisel” (vencedora do Globo de Ouro), “Homecoming” (indicada ao Globo de Ouro) e “The Man in The High Castle” (conteúdo original), além de filmes populares e programas de TV.

Catálogo: não divulga

Funcionalidades de destaque: download em dispositivos móveis para assistir offline pelo aplicativo ou pelo Fire TV Stick, compatíveis com smartphones e tablets Android e iOS, Smart TVs LG e Samsung, Android TV da Sony, Sony PlayStation 3 e 4, Xbox One, Apple TV 3 ou 4, ou online em PrimeVideo.com

Quanto custa: a partir de R$ 7,90 nos seis primeiros meses, passando para R$ 14,90 após este período

Globoplay

Série The Good Doctor Série The Good Doctor

Serviço de streaming

Lançamento: 2015

Séries e filmes de destaque: “Ilha de Ferro”, “The Good Doctor – temporadas 1 e 2”, “Killing Eve”, “Assédio”, “A Million Little Things”, “Babylon Berlin” e “Charmed” (séries exclusivas); “The Big Bang Theory”, “Young Sheldon” e “The Handmaid’s Tale” (séries); “Minha Mãe é uma peça 2”, “Comer, Rezar, Amar”, “Homem-Aranha 3”, “A Bela e a Fera”, “Elis”, “Bruna Surfistinha”, “Tropa de Elite 2” e “Que Horas Ela Volta?” (filmes)

Tipo de conteúdo disponível: séries exclusivas nacionais e internacionais, séries de sucesso, filmes, BBB ao vivo, programas infantis Gloob e toda a programação da TV Globo.

Catálogo: mais de 200 filmes nacionais e internacionais e mais de 100 séries nacionais e internacionais, inclusive exclusivas.

Funcionalidades de destaque: conteúdo pode ser visto na web pelo computador e pelo celular, além dos aplicativos Android e iOS, todas as Smart TVs, Android TV, Apple TV, e pelo Chromecast; possibilidade de usuários voltar 1 hora na programação ao vivo na web e nos aplicativos; “Agora na Globo (ao vivo na TV) no app, e download para assistir vídeos sem conexão de internet.

Quando custa: R$ 19,90/mês por 12 meses. Após esse período, custa R$ 24,90/mês. Há a possibilidade de cancelamento online a qualquer momento.

Como assinar: pelo site e no app mobile Android e iOS.

Telecine Play

Serviço de streaming

Lançamento: 2012

Tipo de conteúdo disponível: Comédias, animações, suspenses, dramas e documentários.

Catálogo: mais de 1,8 mil títulos, dos maiores estúdios de Hollywood ao melhor do conteúdo nacional, organizados por uma equipe especializada

Principais funcionalidades: exibição em cinco dispositivos ao mesmo tempo, com recurso de seleção de áudio e legendas eletrônicas.

Quanto custa: R$ 37,90 por mês. Para quem já é assinante dos canais, a plataforma não tem custo adicional.

Como assinar: diretamente no próprio site

Net Now

Serviço de vídeo sob demanda

Lançamento: 2011

Tipo de conteúdo disponível: lançamentos do cinema até programas que passam nos canais da TV por assinatura, como séries, documentários, programas infantis e variedades.

Catálogo: mais de 40 mil opções de conteúdos

Quanto custa: clientes com pacote de TV da NET e Claro TV conseguem acessar os conteúdos dos canais que constam no pacote contratado, sem pagar nada mais por isso, além dos principais lançamentos do cinema (que podem ser alugados ou até mesmo comprados pelo controle remoto) e filmes e séries Claro vídeo. Já os clientes de telefonia móvel e fixa ou banda larga fixa podem acessar filmes e séries do Claro vídeo e os principais lançamentos do cinema (para locação). O preço de aluguel de filmes variam de acordo com o conteúdo, entre 3,90 reais até 18,90 reais.

Como assinar: exclusivo para clientes da NET e Claro, basta ter contratado um dos serviços da marca: telefonia fixa ou móvel, banda larga ou TV por assinatura. O acesso à plataforma é feito pelo site, app para dispositivos móveis ou pela TV (para quem já é cliente Net ou Claro).

Sky Play

Serviço de vídeo sob demanda

Lançamento: 2018

Conteúdo disponível: filmes recém-lançados, grandes sucessos do cinema e variada programação dos canais da grade da SKY, que inclui séries, cinema, programas de variedades e infantis.

Quanto custa: há opções gratuitas, de acordo com a programação dos canais contratados pelo pacote do assinante, e também filmes para locação, com preços que variam de R$ 3,90 a R$ 18,90.

Como assinar: clientes pós-pagos têm acesso, pela TV ou pelo celular, Para acessar o SKY Play no celular, basta entrar no app Minha SKY e acessar a aba Play. Já na TV o SKY Play está no canal 1 da SKY, e para ter acesso ao catálogo completo é preciso ter um equipamento DVR (com recurso de gravação) conectado à Internet. Para fazer a conexão, basta usar um cabo de rede comum, conectando o modem da internet ao equipamento SKY, ou conectar por wi-fi (disponível em alguns modelos).