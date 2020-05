O que fazer no Dia das Mães na quarentena? Veja dicas

Com a quarentena no Brasil e passeios públicos e restaurantes ainda fechados, as alternativas para comemorar o Dia das Mães em 2020 podem parecer limitadas. Mas é possível encontrar boas opções para ter uma refeição em família entregue em casa no domingo (10).

Três restaurantes oferecem delivery de café de manhã e almoço especiais para o Dia das Mães. Confira:

Restaurant Président, do chef Érick Jacquin

O restaurante preparou um menu executivo especial para a data. Por R$180, o menu inclui uma salada mesclun de folhas com magret defumado; filé de robalo com camarão, salmão defumado ao molho champagne e acompanhado com purê de batata ou legumes orgânicos; filé mignon na brioche ao molho de boeuf com trufas; um petit gâteau original do chef e ainda uma porção de gougére (pão de queijo francês com 12 unidades). Para vegetarianos, há a opção de mix de cogumelhos Shitake e Portobello com mini alho-poró, cenoura e aspargos verdes, por R$49. A cada dois menus comprados o cliente ganha o pão au levain (fermentação natural).

Pelo telefone (11) 3062.7169 ou por Rappi, Uber Eats e iFood

Menu degustação do restaurante Président, de Erick Jacquin

Restaurante Emiliano

O restaurante preparou um kit especial de café da manhã para a data. São duas opções da caixa Prestige – Champagne & Caviar. O kit traz caviar, blinis, salmão defumado cortado, creme fresco, cebulet, caponata, torradas, biscoito de polvilho, macarons e buquê de flores, além do champagne. A versão com champagne Moët & Chandon sai por R$950, enquanto a versão com champagne Dom Perignon sai por R$1.800.

Outra opção é a Caixa Café da Manhã, que vem com: suco de maçã, sachês de café em pó com coador, caixa de leite, sachês de chá, porção de queijos e embutidos (queijos Grana Padano, Gorgonzola Dolce e Brie; frios Pastrami e presunto Serrano), pães diversos (francês, grãos, broa de milho, croissant), folhados doces (pain au chocolat, folhado de coco, folhado de maçã e folhado de goiabada), geleias, rabanada, sanduíches, frutas, creme de avelã, porção de manteiga, um bolo ou dois muffins, e mini buquê de flores. O kit sai por R$220.

Também há menu de almoço a la carte para a data.

Pelo telefone (11) 3728-2020 ou pelo aplicativo Rappi.

Café da manhã de Dia das Mães do restaurante Emiliano

Tartuferia San Paolo

A casa criou um menu especial para o fim de semana de Dia das Mães. O chef Rodrigo Einsfeld criou o Nasello in Crosta di Castagne: pescada amarela em crosta de castanha do Pará acompanhada de purê de couve-flor com trufas e aspargos salteados (R$ 87). Também há os menus Prestígio (R$280) e di Celebrazione (R$360), onde, além do nasello, o cliente poderá escolher entre entradas e pratos clássicos da Tartuferia, como o brie com mele di tartufo, brie empanado crocante por fora e muito cremoso por dentro e mel de trufas; o medaglione di carne, medalhão de mignon com purê rústico ou legumes grelhados e manteiga de trufas; e o spaghetti com funghi finalizado e harmonizado com azeite de trufas brancas.

Pelos telefones (11) 3854-0085 (unidade Oscar Freire) e (11) 4440-1363 (unidade Morumbi), pelo aplicativo iFood ou take away na unidade Oscar Freire (R. Oscar Freire, 155) no telefone (11) 93202-2662.