“O próximo 007 será o meu último”, confirma James Bond

Daniel Craig confirmou que seu próximo filme de James Bond será o último, negando boatos de que ele ‘não estava pronto’ para deixar a franquia.

Após uma espera de cinco anos, o ator retorna como o lendário agente secreto de 007 – No Time To Die, seu quinto filme consecutivo de Bond, em novembro. A estreia foi adiada para evitar a disseminação de coronavírus.

O ator passou a rejeitar boatos de que estava disposto a ultrapassar a marca de Sean Connery, que interpretou Bond em seis filmes da franquia, como disse Craig no programa Saturday Night Live.

“Este filme de James Bond será o meu último. Mas vai ser um dos melhores. Porque recebemos a atriz Phoebe Waller-Bridge, da série Fleabag, para ajudar com parte dos diálogos.”

A confirmação de Craig ocorre em meio a alegações de que ele disse à sua equipe de relações públicas que não comercializasse o filme como sua última participação em 007, apesar de anteriormente alegar que havia encerrado sua participação.

Uma fonte disse ao The Sun: “Não acho que Daniel tenha terminado com James Bond, apesar de suas alegações anteriores. Ele estava nessa mesma posição quatro anos atrás, depois que Spectre saiu, onde disse publicamente e em voz alta que havia terminado e que, com o passar do tempo, ele simplesmente não tinha.”