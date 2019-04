“O Pequeno Príncipe” é a inspiração para a nova coleção da Montblanc

O “Pequeno Príncipe” talvez seja o melhor livro para se contar a uma criança na hora de dormir. Difícil a princípio, exige abstração, mas quando os pequenos embarcam na história, é recompensador. No clássico de Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943, os relatos do príncipe da história que vive em um asteroide formam uma alegoria do valor das pequenas coisas do dia a dia. O livro tornou-se o terceiro mais traduzido do mundo. É fácil entender seu apelo para marcas tradicionais como a Montblanc.

A marca alemã acaba de apresentar a segunda edição da Meisterstück Le Petit Prince Special Edition, que reúne a herança e a influência cultural do autor literário. Cheio de significado e simbolismo, a edição especial reafirma a crença da Montblanc de que escrever é um dom que se passa de uma geração para outra, assim como as ideias, sonhos e pensamentos que O Pequeno Príncipe vem compartilhando com as crianças e os adultos ao redor do mundo por mais de 70 anos.

A primeira edição, lançada em 2018, inspirou-se no personagem da raposa, que instrui o pequeno príncipe sobre a importância dos laços humanos e da amizade. Agora, a mais recente edição especial da Montblanc Meisterstück Le Petit Prince é inspirada no aviador. Narrador do livro e muito imaginativo, ele simboliza o valor da orientação e aprendizado sobre a vida através da exploração compartilhada. Durante seu encontro casual com o pequeno príncipe, que também caiu do céu, o aviador alcança uma melhor compreensão do seu lugar no mundo, compartilhando sua experiência com o menino e abraçando a perspectiva de uma criança sobre as coisas.

Zaim Kamal, diretor criativo da Montblanc, explica: “O livro nos lembra de nunca esquecer o ponto de vista único que tivemos quando crianças. Esta é uma mensagem importante no estilo de vida acelerado e saturado de dados de hoje.”

A tampa e o corpo da Meisterstück Le Petit Prince Le Grand e Meisterstück Le Petit Prince Classique são feitos de resina preciosa marrom reforçada com acessórios revestidos de platina. Figura simbólica que enriquece a história, a ovelha que o pequeno príncipe pede ao aviador para desenhar é imortalizada na pena de ouro 14K. Contrastando com o corpo de resina preciosa marrom, a tampa revestida de platina da Meisterstück Le Petit Prince Doué Classique é gravada com um padrão de dunas do deserto e do avião do aviador. A pena de ouro champagne de 18K é decorada com um desenho delicado da ovelha.

Evocando o capacete de couro do aviador, a Meisterstück Le Petit Prince Solitaire Doué Le Grand Edition combina uma capa de couro marrom com o design em relevo do deserto e do aviador com o corpo revestido de platina. As dunas e o pequeno príncipe foram gravados no metal precioso. O clipe de cada edição é adornado com uma estrela dourada lacada, uma referência ao convite do Pequeno Príncipe ao piloto para lembrar sua risada, simplesmente olhando as estrelas. Capturando o convite do autor para se reconectar com a infância, a tampa de cada instrumento de escrita é gravada com as palavras simples, mas significativas – “Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. Mais peu d’entre elles s’en souviennent”, (“Todos os adultos já foram crianças – embora poucos se lembrem disso”).

Para completar a experiência da escrita, a Montblanc apresenta um caderno de notas em couro marrom com desenhos do livro em relevo dourado, uma nova tinta marrom inspirada na cor da capa do piloto, bem como refis de esferográfica e rollerball em caixas ilustradas. A partir de setembro de 2019, um Meisterstück Petit Prince Coffret LE943 inclui uma Meisterstück Le Petit Prince Solitaire completamente revestida em platina e uma Meisterstück Le Petit Prince Solitaire em couro marrom, bem como um livro Petit Prince coeditado com Gallimard em quatro idiomas, envoltos com capa de couro especial.

Special Edition

Caneta-tinteiro – R$ 3.250,00 (espessura do corpo 146)/ R$ 3.020,00 (espessura 145)

Rollerball – R$ 2.690,00 ou R$ 2.440,00 (dependendo da espessura do corpo)

Esferográfica – R$ 2.260,00 ou R$ 2.140,00 (dependendo da espessura do corpo)

Doué

Caneta-tinteiro – R$ 4.700,00

Rollerball – R$ 3.650,00

Esferográfica – R$ 3.020,00

Solitaire

Caneta-tinteiro – R$ 8.000,00

Rollerball – R$ 6.500,00

Esferográfica – R$ 5.500,00