O novo relógio de James Bond

Foi em “007 contra GoldenEye”, de 1995, que James Bond empunhou um relógio da linha Seamaster, da Omega, pela primeira vez. E foi graças ao modelo, o Seamaster Quartz Professional Diver 300M, que não terminou carbonizado – o agente secreto usou o laser embutido no bezel do relógio para cortar a chapa de aço de um compartimento prestes a explodir.

Em “O amanhã nunca morre”, “O mundo não é o bastante” e “Um novo dia para morrer”, Bond preferiu o Seamaster Professional Diver 300M. Os eleitos para “Cassino Royale” foram o Seamaster Diver 300M e o Seamaster Planet Ocean 600M.

Esse último também aparece no pulso do agente em “Quantum of solace” e “Operação Skyfall”, no qual ostenta ainda o Omega Seamaster Aqua Terra. Calma que não acabou. Em “007 contra Spectre”, de 2015, entraram em cena o mesmo Seamaster Aqua Terra e o Seamaster 300.

Com estreia prometida para abril, o novo longa da franquia, “No time to die”, ou “Sem tempo para morrer”, marca o lançamento do novo modelo da cultuada linha da Omega, voltada para mergulhadores.

Trata-se do Seamaster Diver 300M 007 Edition. A caixa de 42 milímetros é de titânio grau 2, a cobertura é de cristal de safira e o mostrador é feito de alumínio, em tonalidade marrom envelhecida. A pulseira pode ser de malha de titânio ou NATO listrada em marrom escuro, cinza e bege, com ‘007’ gravado no loop.

O verso da caixa exibe números que seguem padrões de relógios militares – “0552” é um código naval, por exemplo. Já “62” faz menção ao ano do primeiro filme de James Bond. E não poderia faltar o código do personagem de Daniel Craig, que se envolveu na concepção do modelo.

Não se trata de uma edição limitada. Com lançamento previsto para abril, o Seamaster Diver 300M 007 Edition vai custar R$ 32 mil (com pulseira NATO) e R$ 36.300 (com pulseira de malha de titânio). omegawatches.com