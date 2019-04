“O Mundo Sombrio de Sabrina: parte 2” estreia nesta sexta na Netflix

São Paulo — Chega nesta sexta-feira, 5 de abril, ao catálogo da Netflix, a Parte 2 da série O Mundo Sombrio de Sabrina. Nessa nova parte, a história vai girar em torno de um fabricante de brinquedos e sua mulher, que passam a ser aterrorizados por uma boneca demoníaca, depois que a filha do casal, que é adotada, decide evocar o espírito de sua mãe biológica.

Tendo como inspiração a série teen Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, a produção da Netflix pegou um lado mais sombrio, inspirada na HQ da Archies Comics. Na história, acompanhamos as dúvidas e aventuras da jovem Sabrina, em sua transição para a vida adulta, aliás, de uma bruxa adulta. Ela precisa conciliar sua natureza dupla – meio bruxa, meio mortal, lutando contra as forças do mal.

No elenco estão Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson e Bronson Pinchot.