O mundo pós-coronavírus

Para a presidente executiva do Todos Pela Educação Priscila Cruz, a cooperação entre países pode ser a chave para superar os efeitos da pandemia.

A seguir, o depoimento de Priscila Cruz:

O fechamento de escolas no Brasil e no mundo deixa ainda mais evidente as desigualdades educacionais e a capacidade de resposta para crises de diferentes governos e sistemas. Me atenho, no entanto, ao que pode ou deveria ser o legado da pandemia na educação.

Está muito claro que, por ser um bem e valor com imensos efeitos positivos para todos os cidadãos de um país e do mundo, a Educação de todas as crianças e os jovens deveria contar com uma governança global, uma vez que a cooperação entre países pode ser a chave para superarmos os imensos efeitos da pandemia. Da mesma forma que o avanço científico na medicina deve beneficiar a todos, as soluções – tecnológicas ou não – para garantir a aprendizagem de todos os alunos deve ser produzida de forma colaborativa e compartilhada com todas as nações.

Aqui no Brasil, o mesmo precisa acontecer. Não há razão para as soluções exitosas não serem de todos. Cada vez mais, temos que dividir o êxito.

Em tempo de crise, ainda mais dessa dimensão atual, o pior que pode acontecer é o uso egoísta para fins políticos. Agora é hora de despirmos as ambições pessoais e perseguirmos um objetivo único.