O melhor filme de cada ano, desde 2000, segundo os críticos

Se você tivesse que escolher um filme para representar 2017, qual seria? Há muita discordância, mas ocasionalmente os críticos acabam concordando nesse assunto em específico. O site Metacritic, que reúne avaliações de jornalistas ao redor do mundo, é a prova disso. Ele faz a média das notas dadas por especialistas e consegue mostrar quais são os longas mais bem avaliados de todos os tempos, e também de cada ano.

Abaixo selecionamos quais são os destaques anuais dos últimos 17 anos.

2000 – O Tigre e o Dragão

Diretor: Ang Lee

Sinopse: Um jovem guerreiro chinês rouba uma espada de um famoso espadachim e escapa para um mundo de aventuras românticas com um misterioso homem, na fronteira do país.

Prêmios: Vencedor de 4 Oscars (Melhor Fotografia, Melhor Música Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Filme Estrangeiro)

Nota dos críticos: 9,3

2001 – O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel

Diretor: Peter Jackson

Sinopse: Um docio Hobbit do Condado e oito companheiros partem em uma jornada para destruir o poderoso Anel e salvar a Terra Média de Sauron

Prêmios: Vencedor de 4 Oscars (Melhor Fotografia, Melhor Música Original, Melhor Maquiagem, Melhores Efeitos Visuais)

Nota dos críticos: 9,2

2002 – A Viagem de Chihiro

Diretores: Hayao Miyazaki e Kirk Wise

Sinopse: Durante a mudança de sua família para o subúrbio, uma mal-humorada menina de 10 anos, perambula por um mundo comandado por deuses, bruxas, espíritos e onde humanos são transformados em feras.

Prêmios: 1 Oscar (Melhor Animação)

Nota dos críticos: 9,6

2003 – O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

Diretor: Peter Jackson

Sinopse: Gandalf e Aragorn lideram o Mundo dos Homens contra o exército de Sauron para distraí-lo enquanto Frodo e Sam se aproximam da Montanha da Perdição com o Anel

Prêmios: 11 Oscars (Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhor Direção de Arte, Melhor Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Música Original, Melhor Edição de Som, Melhores Efeitos Visuais,

Nota dos críticos: 9,4

2004 – Sideways – Entre Umas e Outras

Diretor: Alexander Payne

Sinopse: Dois homens chegando na meia idade com pouco a mostrar, a não ser desapontamento, embarcam numa viagem de uma semana pelas estradas da rota de vinhos da Califórnia.

Prêmios: 1 Oscar (Melhor Roteiro Adaptado)

Nota dos críticos: 9,4

2005- O Melhor da Juventude

Diretor: Marco Tullio Giordana

Sinopse: Um épico italiano que mostra a vida de dois irmãos dos anos 1960 aos 2000.

Prêmios: Vendor da categoria “Un Certain Regard Award”, no festival de Cannes

Nota dos críticos: 8,9

2006 – O Labirinto do Fauno

Direção: Guillermo del Toro

Sinopse: Na Espanha falangista de 1944, a jovem afilhada de um sádico oficial do exército escapa para um estranho, mas cativante mundo de fantasia

Prêmios: Vencedor de 3 Oscars (Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Maquiagem)

Nota dos críticos: 9,8

2007 – Ratatouille

Diretor: Brad Bird

Sinopse: Um rato que sabe cozinhar faz uma aliança usual com um jovem cozinheiro de um famoso restaurante.

Prêmios: Vencedor de 1 Oscar (Melhor Animação)

Nota: 8,6

2008 – 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias

Diretor: Cristian Mungiu

Sinopse: Uma mulher ajuda sua amiga a conseguir um aborto ilegal na Romênia dos anos 1980

Prêmios: Palma de Ouro, Festival de Cannes

Nota: 9,7

2009 – Guerra ao Terror

Diretora: Kathryn Bigelow

Sinopse: Durante a Guerra do Iraque, um sargento recém designado para o esquadrão antibombas acaba discordando de seus colegas pela forma rebelde com que lida com trabalho.

Prêmios: Vencedor de 6 Oscars (Melhor Filme, Melhor Diretora, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Mixagem de Som, Melhor Edição de Som)

Nota dos críticos: 9,4

2010 – A Rede Social

Diretor: David Fincher

Sinopse: Mark Zuckemberg, um estudante de Harvard, cria a rede social que ficaria conhecida como Facebook, mas é processado por dois irmãos que clamar ter tido suas ideias roubadas, e pelo co-fundador que foi tirado dos negócios

Prêmios: Vencedor de 3 Oscars (Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhor Trilha Sonora Original)

Nota dos críticos: 9,5

2011 – A Separação

Diretor: Asghar Farhadi

Sinopse: Um casal enfrenta uma decisão difícil: melhor a vida de seus filhos, se mudando para outro país, ou continuar no Iran e cuidar de um pai que tem Alzheimer.

Prêmios: Vencedor de 1 Oscar (Melhor Filme Estrangeiro)

Nota dos críticos: 9,5

2012 – A Hora Mais Escura

Diretora: Kathryn Bigelow

Sinopse: A crônica da caçada de uma década pelo líder da al-Qaeda, Osama bin Laden, depois dos ataques de 11 de setembro, e sua morte nas mãos do exército Americano em maio de 2011.

Prêmios: Vencedor de 1 Oscar (Melhor Edição de Som)

Nota dos críticos: 9,5

2013 – 12 Anos de Escravidão

Diretor: Steve McQueen

Sinopse: Nos Estados Unidos pré-guerra civil, Solomon Northup, um homem negro livro de Nova York, é sequestrado e vendido como escravo.

Prêmios: Vencedor de 3 Oscars (Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado)

Nota dos críticos: 9,6

2014- Boyhood: Da Infância à Juventude

Direção: Richard Linklater

Sinopse: A vida de Mason, da infância a sua chegada à faculdade

Prêmios: Vencedor de 1 Oscar (Melhor Atriz Coadjuvante)

Nota dos críticos: 10

2015 – Carol

Diretor: Todd Haynes

Sinopse: Uma fotógrafa aspirante desenvolve uma relação intima com uma mulher mais velha, na Nova York dos anos 1950

Prêmios: Melhor Atriz, Festival de Cannes

Nota dos críticos: 9,5

2016 – Moonlight: Sob a Luz do Luar

Direção: Barry Jenkins

Sinopse: A crônica da infância, adolescência e explosiva fase adulta de um jovem americano negro gay crescendo em um bairro duro de MiamiPrêmios: Vencedor de 3 Oscars (Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante)

Nota dos críticos: 9,9



2017 – Me Chame pelo Seu Nome