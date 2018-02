O item mais útil do quarto de hotel e outros segredos de viagem

Samantha Brown foi uma revelação do Travel Channel no início dos anos 2000, quando apresentava vários programas diferentes, como “The Trip”, “50/50” e “Great Weekends”, e visitou 260 cidades em mais de 60 países do mundo. Neste ano, Brown voltou à televisão com um novo programa no canal PBS, “Places to Love”.

Ela mora no Brooklyn com o marido e dois filhos, convenientemente perto do aeroporto. “Tenho um caminho alternativo para o JFK – eu conheço as ruas traseiras”, diz ela, rindo.

Sua companhia aérea preferida é a Delta Air Lines; ela é uma antiga cliente fiel e geralmente voa cerca de 100.000 milhas por ano. Seu marido, no entanto, adora a United Airlines, com base em Newark, então o casal às vezes viaja em companhias aéreas diferentes, de aeroportos diferentes, cada um com um dos filhos.

A seguir, alguns segredos de viagem sobre como lidar com o processo de pré-embarque com crianças pequenas, onde conseguir as melhores lembrancinhas e por que você deve pedir serviço de quarto.

Estratégia para o processo de embarque: dividir

O Pinterest é ótimo para ver dicas de viagem; sempre recomendo para aprender truques. Uma das dicas que encontrei foi a melhor forma de usar o processo pré-embarque quando se viaja com crianças – eu tenho gêmeos, então precisamos de todas as dicas possíveis. Embarcar em um avião é terrível: todos estão estressados, dá para perceber isso na cabine. A maioria das pessoas que têm prioridade de embarque leva a família toda, além de carrinhos e malas. Mas, em vez disso, um dos pais – meu marido, no nosso caso – entra primeiro levando todo o equipamento. Enquanto isso, o outro – ou seja, eu – espera com os filhos até que a última pessoa do último grupo entre no corredor que leva ao avião. Só aí embarco com meus filhos. Eles já estão exaustos por terem passado tanto tempo em pé, por isso quando entram no avião eles ficam sentados, cansados, e as crianças pequenas não participam da parte mais estressante do voo, o processo de embarque.

O item mais útil de um quarto de hotel não é a conexão Wi-Fi.

Descobri o quanto uma tábua de passar pode ser útil quando viajei com crianças e não havia lugar para brincar de colorir, então peguei a tábua e abaixei a altura. Também serve de apoio se o quarto não tiver uma mesa. Gosto de trabalhar em pé, e ela também serve para isso. E você pode colocá-la na frente da cama para comer enquanto assiste televisão.

Peça serviço de quarto para economizar dinheiro.

O melhor conselho que recebi foi de uma criança de 10 anos no Ritz Carlton, que me disse: “Peça o menu infantil, porque eles lhe dão exatamente a mesma porção de espaguete à bolonhesa com almôndegas [que a do menu para adultos], mas você paga metade do preço”.

Supermercado é o melhor lugar para conseguir lembrancinhas.

Adoro ir a supermercados quando viajo, porque eles têm produtos diferentes. Em um supermercado na Grécia, vi que a Hellman’s também fabrica mostarda; ela vem em um pequeno cálice, que serve como taça de vinho depois que a mostarda acabar. Isso é brilhante. Os supermercados também são um ótimo lugar para ver as pessoas do lugar, e todos os produtos ajudam você a aprender o idioma. No corredor dos enlatados, há ervilhas, mas na França elas se chamam “les pois”. Você verá o nome de vários dos alimentos que provavelmente estarão no cardápio dos restaurantes, e agora você vai poder saber o que eles significam.