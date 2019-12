“O Irlandês” já foi visto por 17 milhões de norte-americanos na Netflix

O novo filme de gângster de Martin Scorsese, “O Irlandês”, foi assistido por cerca de 17,1 milhões de norte-americanos nos cinco dias transcorridos desde seu lançamento na Netflix, de acordo com dados da consultoria Nielsen divulgados nesta sexta-feira.

As estimativas da Nielsen foram as primeiras indicações do interesse do público pelo filme, que custou cerca de 160 milhões de dólares e deve ser um dos grandes concorrentes ao Oscar. A Netflix nunca conquistou o cobiçado prêmio de melhor filme na cerimônia.

Em comparação, “Bird Box”, suspense estrelado por Sandra Bullock lançado pela Netflix em dezembro de 2018, teve quase 26 milhões de espectadores nos Estados Unidos em seus sete primeiros dias de disponibilidade, de acordo com os índices da Nielsen sobre serviços de vídeo sob demanda por assinatura.

À época, a Netflix disse que “Bird Box” foi visto por 45 milhões de membros em todo o mundo em seus sete primeiros dias. A plataforma de streaming não divulga rotineiramente dados sobre sua audiência, e não quis comentar as estimativas da Nielsen para “O Irlandês”.

As estimativas da consultoria só dizem respeito a espectadores norte-americanos e se limitam àqueles que assistem a Netflix na televisão, excluindo os assinantes que usam dispositivos móveis e computadores.

Estrelado por Robert De Niro e Al Pacino, “O Irlandês” já recebeu vários prêmios da crítica, apesar de uma exibição limitada nos cinemas dos EUA em novembro resultante de um impasse entre a Netflix e grandes redes de cinemas a respeito de um período mais longo em cartaz.