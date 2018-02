O encerramento das Olimpíadas de Inverno em imagens espetaculares

São Paulo — Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang chegaram ao fim neste domingo, depois de 16 dias de competição e da tão esperada aproximação entre as Coreias do Sul e do Norte

Na cerimônia que marcou o fim dos Jogos, não faltaram cenas de tirar o fôlego, além de muita dança e música. Uma imagem que até pouco tempo atrás não parecia possível marcou a festa. Atletas sul-coreanos e norte-coreanos entraram lado a lado no estádio, sinalizando a desejada paz que terminaria com longos anos de conflitos entre as nações.

O desfile foi acompanhado pela plateia, que aplaudiu muito. Na arquibancada, além de fãs do evento esportivo, estavam o vice-diretor do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, Kim Yong Chol, e a filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump.

O aperto de mão entre o norte-coreano Chol e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi outra cena marcante. Um pouco antes, Chol deu sinais de que seu país estaria disposto a conversar com os EUA.

A China, que irá receber os próximos Jogos Olímpicos de Inverno em 2022, foi lembrada durante a apresentação, com a performance de artistas vestidos com roupas iluminadas e um grande panda que patinava no gelo.

No campo esportivo, o grande destaque foi a Noruega, que ganhou 39 medalhas, dentre elas, 14 de ouro.

Veja abaixo algumas das imagens marcantes da cerimônia: