O custo do cancelamento: Tóquio já estava pronta para Olímpiada

No início deste mês, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 anunciou que havia finalizado a construção de todos as infraestruturas permanentes para a Olimpíada.

Um total de 43 arenas — oito instalações fixas, reforma de 25 instalações existentes e 10 locais temporários — seria usado nos Jogos de Tóquio 2020.

Sem atrasos na entrega da infraestrutura para os jogos, que começariam em julho, o Japão (assim como os outros países) não imaginava que a pandemia de coronavírus iria paralisar o mundo. No país, mais de mil casos foram confirmados.

A doença já deixou cerca de 401 mil infectados e mais de 18 mil mortos no mundo. Nesta terça-feira (24), foi anunciado que o evento esportivo acontecerá somente em 2021.

De acordo com um balanço do comitê organizador, também do início de março, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos podem chegar a custar 12,6 bilhões de dólares.

O Banco Central do Japão estima que, no período dos preparativos, o PIB tenha crescido de 0,4% a 0,6% ao ano. O governo japonês também esperava que 40 milhões de pessoas visitassem o país para acompanhar os jogos.

Segundo uma projeção feita pela seguradora SMBC ­Nikko Securities, com a Olimpíada cancelada, o prejuízo pode alcançar 75 bilhões de dólares.

A alteração da data pelo coronavírus frustra as expectativas de um país que estava a todo vapor.

Confira fotos das instalações já finalizadas para a Olimpíada de Tóquio — agora, de 2021:

1. Novo Estádio Nacional

2. Sea Forest Waterway

3. Kasai Canoe Slalom Centre

4. Campo de tiro com arco do parque de Yumenoshima

5. Ariake Arena

6. Musashino Forest Sport Plaza

7. Oi Hockey Stadium

8. Centro Aquático de Tóquio