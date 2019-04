O campeão voltou: Tiger Woods é penta no Masters e quebra jejum de 11 anos

Augusta, Estados Unidos — Sem conquistar um título de major desde o desde o US Open de 2008, o americano Tiger Woods quebrou o jejum neste domingo ao ser campeão do Masters de Augusta, com 14 tacadas abaixo do par.

Woods chegou ao último dia de competições no estado da Geórgia dividindo a vice-liderança, atrás do italiano Francesco Molinari. Porém, o atual campeão do The Open não teve grande atuação neste domingo, em que ficou duas tacadas acima, e caiu para a quinta posição.

O americano, por sua vez, assumiu a ponta de maneira isolada na segunda metade da volta, chegou ao 18º e último buraco com duas tacadas de frente e conquistou a quinta jaqueta verde da carreira mesmo com um ‘bogey’.

Aos 43 anos, Woods obteve seu 15º major e reacendeu a disputa com o compatriota Jack Nicklaus, único golfista com mais títulos nas quatro principais competições do circuito, com 18. O ‘Golden Bear’ se aposentou em 2005, aos 65 anos.