Dois brasileiros são indicados ao Oscar 2018

Tem brasileiro no Oscar. Aliás, dois. O animador Carlos Saldanha concorre na categoria de animação com O Touro Ferdinando. É azarão, porque por mais encantador que o filme possa ser para o público infantil, existem animações melhores (mais adultas?) na disputa – Viva – A Vida É Uma Festa e Com Amor, Van Gogh. O outro é Rodrigo Teixeira, um dos produtores de Me Chame pelo Seu Nome, do italiano Luca Guadagnino, um dos nove concorrentes a melhor filme.

Apresentado por Andy Serkis e Tiffany Haddish – ela errou muito os nomes -, o anúncio dos indicados para o 90º prêmio da Academia reafirmou A Forma da Água como favorito, com 13 indicações, incluindo melhor filme, diretor (Guillermo Del Toro), roteiro (do cineasta), atriz (Sally Hawkins) e ator coadjuvante (Richard Jenkins). Del Toro teve mais indicações do que Christopher Nolan, que vai concorrer a filme e direção, mais seis estatuetas técnicas, por Dunkirk.

Embora esses nomes de ponta do cinemão estejam na dianteira, o Oscar 2018 abriu uma importante janela para os novos talentos. A estreante Greta Herwig concorre a melhor filme, direção e roteiro, por Lady Bird – É Hora de Voar.

E Jordan Peele faz história como primeiro negro a concorrer nas mesmas categorias de Greta, por Corra! Também fazendo história, Rachel Morrison é a primeira mulher a concorrer ao Oscar de fotografia, por Mudbound, de Dee Rees. Mais novos talentos? Timothée Chalamet, o excepcional Elio de Me Chame pelo Seu Nome, concorre a melhor ator. E não, Steven Spielberg não concorre a melhor diretor, por melhor que seja seu The Post – A Guerra Secreta, indicado para filme e atriz (Meryl Streep).

Del Toro pode nem ganhar a maioria das estatuetas a que vai concorrer, mas só o fato de estar na dianteira já dá o que pensar. A Forma da Água tem sido multipremiado, desde o Festival de Veneza, e no começo do mês Del Toro foi melhor diretor no Globo de Ouro. As 13 indicações sugerem desagravo da Academia contra o presidente Donald Trump, que desde que tomou posse, em janeiro de 2017, endureceu o discurso racista. Os mexicanos têm sido alvo de suas piadas e Trump não desiste de erguer um muro para isolar os EUA do México.

No longa de Del Toro, que tem forte subtexto político, a par de sua dimensão fantástica, os EUA estão empenhados numa corrida para ultrapassar a arqui-inimiga URSS – o ano é 1962 – na epopeia espacial. A grandeza do país está em jogo nesse laboratório onde a faxineira muda (Sally) se envolve com um estranho ser aquático. Alguma dúvida de que ela leve a melhor contra o establishment militar? Como Corra!, A Forma da Água começou a nascer bem antes do início da era Trump, mas tem tudo a ver com o momento atual.

No Oscar de filme estrangeiro, o Chile conseguiu cravar, entre os cinco, a indicação de Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lélio com a transexual Daniela Vega. A entrega dos prêmios será em 4 de março, no Dolby Theatre, e o comediante Jimmy Kimmel será o host, pelo segundo ano seguido.

Filme

Me Chame Pelo Seu Nome

O Destino de uma Nação

Dunkirk

Corra!

Lady Bird – A Hora de Voar

Trama Fantasma

The Post – A Guerra Secreta

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

Diretor

Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Corra!)

Greta Gerwig (Lady Bird – A Hora de Voar)

Paul Thomas Anderson (Trama Fantasma)

Guillermo del Toro (A Forma da Água)

Filme estrangeiro

O Insulto (Líbano)

Uma Mulher

Fantástica (Chile)

Sem Amor (Rússia)

Corpo e Alma (Hungria)

The Square – A Arte da Discórdia (Suécia)

Ator

Timothee Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome)

Daniel Day Lewis (Trama Fantasma)

Daniel Kaluuya (Corra!)

Gary Oldman (O Destino de Uma Nação)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Atriz

Sally Hawkins (A Forma da Água)

Frances McDormand (Três Anúncios para um Crime)

Margot Robbie (Eu, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird – A Hora de Voar)

Meryl Streep (The Post – A Guerra Secreta)

Ator coadjuvante

Willem Dafoe (Projeto Flórida)

Woody Harrelson (Três Anúncios para um Crime)

Richard Jenkins (A Forma da Água)

Christopher Plummer (Todo o Dinheiro do Mundo

Sam Rockwell (Três Anúncios para um Crime))

Atriz coadjuvante

Mary J. Blige (Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi)

Allison Janey (Eu, Tonya)

Lesley Manville (Trama Fantasma)

Laurie Metcalf (Lady Bird – A Hora de Voar)

Octavia Spencer (A Forma da Água)

Fotografia

Roger A. Deakins (Blade Runner 2049)

Dan Laustsen (A Forma da Água)

Rachel Morrison (Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi)

Hoyte van Hoytema (Dunkirk)

Bruno Delbonnel (O Destino de uma Nação)

Animação

O Poderoso Chefinho

Viva: A Vida é uma Festa

O Touro Ferdinando

Com Amor, Van Gogh

The Breadwinner

Documentário

Os Últimos Homens em Aleppo

Strong Island

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Trilha sonora

Hans Zimmer (Dunkirk)

Alexandre Desplat (A Forma da Água)

John Williams (Star Wars: Os Últimos Jedi)

Jonny Greenwood (Trama Fantasma)

Carter Burwell (Três Anúncios para um Crime)

Canção original

Mystery of Love (Me Chame Pelo Seu Nome)

Remember Me (Viva: a Vida é uma Festa)

Stand Up For Something (Marshall)

This is Me (O Último Showman)

Mighty River (Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi)

Maquiagem e Cabelo

O Destino de uma Nação

Victoria e Abdul

Extraordinário

Direção de Arte

A Forma da Água

Dunkirk

A Bela e a Fera

Blade Runner 2049

Destino de uma Nação

Curta-metragem

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmet

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

DeKalb Elementary

Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Kong: A Ilha da Caveira

Planeta dos Macacos: A Guerra

Star Wars: Os Últimos Jedi

Edição de Som

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

Mixagem de Som

Baby Driver

Star Wars: Os Últimos Jedi

Dunkirk

A Forma da Água

Blade Runner 2049

Figurino

A Bela e a Fera

O Destino de uma Nação

Trama Fantasma

A Forma da Água

Vitória e Abdul

