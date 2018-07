O Brasil está fora da Copa. Confira as imagens do jogo

São Paulo – O sonho do hexacampeonato terá que aguardar pelo menos mais quatro anos, uma vez que, nesta sexta-feira (06), a Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo 2018 pela Bélgica.

Os dois gols que garantiram a vitória ao time belga foram marcados no primeiro tempo do jogo, um contra, do jogador Fernandinho aos 13 minutos, já o segundo gol foi feito por Kevin De Bruyne aos 31 minutos.

O Brasil reagiu e, no segundo tempo do jogo, Renato Augusto marcou o gol derradeiro da partida aos 31 minutos.

Esta foi a segunda vez que as duas seleções se enfrentaram em uma Copa do Mundo – em 2002, o Brasil venceu por 2 a 0 o time da Bélgica nas oitavas de final.

