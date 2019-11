O bom de ser Trouxa: você pode alugar a casa dos Potter por quase R$ 600

São Paulo — Erga suas varinhas e esvazie o cofre no banco Gringotes: agora você pode alugar a casa de infância do Harry Potter por quase R$ 600 (US$ 142). Esse é, com certeza, o lado bom em ser Trouxa.

É claro que dormir embaixo de uma escada na residência dos Dursley não é uma das coisas mais confortáveis do mundo (o Harry que o diga), então o Airbnb está alugando a casa de James e Lily Potter, onde Harry viveu até completar um ano de idade.

Foi lá que, no dia 31 de outubro de 1981, Lord Voldemort matou os pais de Harry e a história escrita por J.K Rowling começou.

A casa, antes de ser anunciada no site, era uma pousada cinco estrelas chamada De Vere House. E claro que não é em Godric’s Hollow: a casa fica em Lavenham, uma vila inglesa medieval.

Para quem quiser se aventurar, é bom saber que um café da manhã totalmente inglês será servido (sem menção à cerveja amanteigada ou ao uísque de fogo). O local não aceita animais de estimação, nem crianças ou pessoas com problemas de mobilidade por conta do layout da casa.