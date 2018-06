Nunca estive melhor, diz Maradona após rumores sobre sua saúde

Moscou – O ex-jogador argentino Diego Maradona afirmou nesta quinta-feira que são falsas as notícias sobre seu estado de saúde divulgadas após a partida entre Argentina e Nigéria.

“Estou perfeito, nunca estive melhor”, afirmou Maradona em seu programa “De la Mano de Diez”, transmitido pela “Telesur”.

O ídolo argentino também afirmou que faz uma análise periódica de sua saúde e pediu que seus fãs não compartilhem comentários e notícias falsas.

Maradona negou que tenha sido levado em uma ambulância para um hospital russo e afirmou que não sabe como a mentira começou a ser compartilhada pelas redes sociais.

“Não fazia sentido”, disse o campeão mundial de 1986.

O craque teve uma queda de pressão depois da vitória da Argentina sobre a Nigéria, por 2 a 1, ainda nas arquibancadas do Estádio Krestovsky, em São Petersburgo. O resultado classificou a ‘Albiceleste’ para as oitavas de final da Copa do Mundo.