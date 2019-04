Novos restaurantes e chefs internacionais agitam Dubai

Vineet Bhatia foi um dos primeiros chefs internacionais a abrir um restaurante em Dubai. Seu Indego by Vineet está em operação desde 2005 no Grosvenor House Hotel. O chef com estrela Michelin agora é dono de muitos restaurantes em países da região, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar.

Em entrevista ao crítico de gastronomia da Bloomberg, Richard Vines, diz que a cena gastronômica de Dubai passou recentemente por uma transformação, abrindo caminho para novos restaurantes de chefs da cidade, bem como de grandes nomes internacionais. Estrelas da gastronomia de outros países incluem o famoso chef britânico Heston Blumenthal, cuja terceira unidade de seu restaurante Dinner deve ser inaugurada no início de 2020, e Massimo Bottura, que inaugurou o Torno Subito, seu primeiro restaurante fora da Itália, no W Dubai – The Palm, em fevereiro.

Como a cena gastronômica mudou?

Estou aqui desde 2005, e as coisas eram muito diferentes na época. Houve uma completa transformação, e tenho orgulho de ter feito parte disso. Antes, Dubai só tinha chefs do exterior. O que anima muito agora é que os chefs que trabalham em Dubai há anos estão abrindo seus próprios restaurantes.

Como é operar restaurantes na região?

Costumava ser difícil obter produtos – tudo tinha que importado. Mas agora mais coisas são cultivadas na região, e não há problema em conseguir coisas como temperos. Ao mesmo tempo, Dubai é muito favorável aos negócios. É fácil contratar pessoas e obter vistos. Em outras partes da região, pode ser mais difícil, especialmente em termos de vistos.

Como está o desempenho da cena gastronômica?

Os últimos dois anos foram bastante difíceis, e alguns dos grandes de Londres fecharam. Mas as coisas parecem estar entrando novamente nos trilhos. Há muita agitação e atividade, particularmente em Dubai, com abertura de hotéis e chefs como Heston Blumenthal e Massimo Bottura abrindo restaurantes. Abu Dhabi tem bons restaurantes também, mas com menos agito. É mais comedida.

Alguma coisa o preocupa?

Há alguns restaurantes muito grandes e luxuosos abrindo, e terão que ser caros. Como você vai atrair cerca de 250 pessoas quando os preços são tão altos? Hoje em dia, as pessoas querem o melhor custo-benefício. Não é suficiente ter um grande nome. Há muitas opções, especialmente em Dubai. Com todos os novos restaurantes abrindo, é fácil ir a outro lugar.

Alguma dica de restaurantes em Dubai, além dos grandes nomes?

O Bu Qtair é fantástico para peixe. Era apenas uma cabana silenciosa na praia até a chegada de Anthony Bourdain, e – aleluia! – tudo mudou. Mas ainda é apenas uma cantina onde você faz fila e pega sua comida. A comida é deliciosa.

3 Fils. É um restaurante simples em Jumeirah Fishing Village. Você faz fila para sentar, e nem sequer recebe permissão, mas a comida é divina. É um chef de Cingapura, Akmal Anuar, e o cardápio é uma mistura de pratos asiáticos, incluindo do Japão. É simples e barato. O melhor lugar para se sentar é no balcão.

Raju Omlet. Esta é uma rede indiana muito informal, com três unidades em Dubai. Preparam comida de rua com muitos pratos com ovos. A comida é muito boa, e adoro. Posso ir toda semana se estiver na cidade.