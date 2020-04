Novos jogos chegam ao PlayStation 4 e aquecem mercado em alta

Para quem gosta de videogame (muita gente) e está em casa pela quarentena (mais gente ainda), é boa notícia. A partir de hoje começam a chegar novos games ao PlayStation 4. O primeiro é Moving Out, um simulador de mudança de casa. Depois, até o fim da semana, vêm Streets of Rage 4, Active Neurons, Arcade Spirits, Book of Demons, Daymare 1998, Down the Rabbit Hole, Dread Nautical, Gun Crazy, entre outros.

As novidades chegam para aquecer ainda mais um mercado já em alta. De acordo com o instituto de pesquisa SuperData, da Nielsen, os gastos com games digitais chegaram a 10 bilhões de dólares em março, um recorde histórico. O total é 11% maior em relação ao mesmo período do ano passado e foi puxado pelas novidades do mês, como Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal e Final Fantasy.

A maior parte da receita dos gastos com games veio do segmento mobile, com 5,7 bilhões de dólares, um crescimento de 15%. Somente Pokémon GO gerou 111 milhões de dólares, aumento de 18%. Em seguida vem o segmento console, com uma receita de 1,5 bilhão de dólares, um expressivo crescimento de 65%.

Apesar da maior demanda por jogos, a crise decorrente da pandemia da covid-19 também tem feito estragos nesse segmento. Segundo o jornal The New York Times, a Amazon teria adiado o lançamento de sua plataforma de streaming de games, intitulada Project Tempo, com medo de uma recessão. Entre os jogos já desenvolvidos pela empresa estariam um RPG medieval chamado New World e o game de ficção científica Crucible.

Mesmo a Sony está sentindo os efeitos da retração econômica. De acordo com a agência Bloomberg, a companhia pretende produzir menos unidades do Playstation 5, previsto para chegar ao mercado no fim do ano. Até o final do ano fiscal, em março de 2021, devem ser fabricados cinco ou seis milhões de consoles. O Playstation 4, lançado em novembro de 2013, vendeu pouco mais de sete milhões de unidades.