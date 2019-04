Novo trailer de “O Rei Leão” é divulgado; assista

São Paulo — A espera pelo trailer de “O Rei Leão” com as cenas clássicas do desenho animado chegou ao fim. Nesta quarta-feira (10), a Disney divulgou o trailer oficial do longa, com cenas clássicas da animação de 1994, como quando o tio de Simba, Scar, o expulsa das terras do rei e também o crescimento de Simba ao lado de Timão e Pumba. Veja:

Na manhã desta quarta, as hashtags “Rei Leão” e #TheLionKing eram os dois assuntos mais comentados no Twitter. Confira algumas das reações dos fãs na rede social:

– Scar mandando as Hienas matar simba

– Mufasa ensinando sobre o reino pra Simba

– Simba e Zazu no relatório Matinal

– Simba, Timão e Pumba cantando Hakuna Matata quer prova maior q a live action de Rei Leão vai ser a coisa mais linda e perfeita desse mundo?#TheLionKing pic.twitter.com/zLYbvaTrxw — мe cнaмa de нarry poнa (@_wesleyalvs) April 10, 2019

100 dias pro live action do O Rei Leão repito 100 dias pro live action do O Rei Leão isso não é um teste!!! #TheLionKing pic.twitter.com/B0YDZ8lnvg — lucas paiva (@LwithP) April 10, 2019

nessa parte eu só conseguia pensar isso#TheLionKing pic.twitter.com/szZjcl41c4 — dandara (@_dandaraferrera) April 10, 2019

Tô sem palavras pra expressar o quão magnífico esse filme vai ser

DISNEY PARA DE MEXER COM OS MEUS SENTIMENTOS! #TheLionKing pic.twitter.com/IItTcsqVgF — robin⚡ (@Rhosbin) April 10, 2019

Com dublagens do ator e cantor Donald Glover como Simba e da cantora Beyoncé como Nala na versão em inglês, o filme chega aos cinemas no dia 18 de julho.