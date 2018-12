Novo Porsche Macan S reúne o melhor de um SUV com um esportivo

Palma de Mallorca – Uma das missões mais interessante de 2018 foi viajar para as 24 Horas de Le Mans, na França, saindo da sede da Porsche, em Sttutgart, na Alemanha. Foram mais de 1.200 quilômetros com direito a acelerar nas famosas Autobahns – as autoestradas germânicas sem limite de velocidade – e em cenários de cinema como a região de Champanhe, na França.

A viagem a bordo do clássico esportivo 911 é algo incrível para um fã dos carros velozes – e que nem quer saber do espaço do porta-malas. Sim, tudo foi inesquecível, mas e para o público que quer esportividade sem abrir mão de conforto, espaço e um carro mais adaptado ao dia a dia na cidade? Bom, para agradar a esse público, a resposta veio em outra viagem: o lançamento mundial do novo Porsche Macan S, ocorrido na bela ilha espanhola de Palma de Mallorca.

Com o novo motor 3.0 V6 turbo, a versão S passou a contar com 354 cavalos de potência – 14 a mais que a versão anterior – e torque máximo de 480 newton-metro, uma respeitável cavalaria mesmo para um carro que tem dimensões de SUV. Mas aí que entra um outro detalhe importante: o modelo está longe de se comportar na estrada como um clássico utilitário, mais “pesadão”.

Com uma tocada esperta e praticamente “na mão”, como o seu irmão mais famoso – o clássico esportivo 911 –, o Macan S consegue agradar em cheio o público que quer um carro esportivo sem ter que abrir mão de um automóvel para o dia-a-dia. Dá para conciliar as atividades urbanas com a maior tranquilidade.

Ao mesmo tempo, o Macan S é bem menos SUV que o Porsche Cayenne, por exemplo, que os puristas da marca alemã olham torto – uma grande injustiça, aliás, já que esse carro ajuda a manter a Porsche como uma marca altamente rentável.

Em vários trechos de estradas quase isoladas no meio da ilha em pleno mar Mediterrâneo, foi possível conferir os ótimos números do Porsche Macan S – 0 a 100 km/h em apenas 5 segundos, número de bom rendimento para um SUV, e velocidade máxima de 254 km/h (essa a gente infelizmente não mediu, mas se o teste fosse na Alemanha…).

Outro ponto forte do carro é o conforto a bordo, mesmo em situações off road ou de estradas mais difíceis, como na famosa serra Transmontano. O lugar é ponto turístico de Palma de Mallorca e é onde os testes com o carro incluem muitos sobes e desces em estradas bem estreitas.

O sistema de tração integral Porsche Traction Management (PTM) otimizado ajuda no dinamismo, oferecendo maior rigidez e redução do peso não suspenso, tornando a direção do Macan mais precisa e melhorando o conforto.

A nova afinação das barras estabilizadoras garante também um comportamento mais neutro – por isso você sente o carro “na mão”, sem aqueles sustos de saída de traseira ou, pior, saindo de frente em uma curva fechada na serra. O freio também foi modificado para dar uma resposta mais imediata, o que dá uma sensação de condução mais esportiva.

Na parte visual, o modelo traz as inovações da última geração Macan, como a faixa de luzes LED na traseira – o que chama bastante a atenção, como pode ser notado nas pacatas cidades da ilha mediterrânea de Palma de Mallorca. Sim, um Porsche sempre vai chamar a atenção, mas no caso do Macan S a surpresa talvez seja justamente um SUV “na medida certa” para quem espera esportividade com conforto.

Para reunir o melhor dos dois mundos, é claro que o preço é equivalente: o novo modelo S já está disponível para encomendas na Europa, com os preços a partir 64.356 euros na Alemanha, incluindo impostos. A expectativa é que o carro chegue no Brasil no segundo semestre de 2019. O preço e o pacote de opcionais ainda estão em definição.