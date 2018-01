Novo Playcenter é inaugurado na zona leste de São Paulo

São Paulo – Após fechar as portas do seu famoso parque de diversões em São Paulo, em 2012, o Grupo Playcenter inaugurou nesta quinta-feira (4) uma área de lazer no Shopping Aricanduva, na zona leste da cidade.

As atrações são desenvolvidas para que pais e filhos possam brincar juntos. Baseado no conceito Family Entertainment Center (FEC), o Playcenter Family reúne o conceito das Playlands com a experiência do parque de diversões.

Com atrações para crianças de 3 a 14 anos, o parque ocupa uma área de 5 mil metros quadrados, com pé direito de 14 metros e iluminação natural.

Entre os destaques está o Clip n’Climb, que oferece ao público desafios de escaladas em paredes; e a Sky Tower, uma torre com 14 metros de altura.

Outra novidade é o Disko, brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo, além de dezenas de máquinas de jogos eletrônicos – como simuladores e videogames.

Todos os brinquedos seguem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e passaram por diversos testes de segurança antes da inauguração.

O Playcenter Family tem ainda um teatro com 150 lugares, além de quatro salões de festa.

Integrado às áreas comuns do shopping e a uma das praças de alimentação, o visitante não precisa pagar para entrar e o horário de funcionamento será o mesmo do estabelecimento.

O parque de diversão adota o sistema de pagamento via Playcard, um cartão com créditos que são utilizados cada vez que se usa uma de suas atrações e não tem data de validade. As atrações custam entre 0,90 a 20 reais.

Playcenter Family

Shopping Leste Aricanduva – Avenida Aricanduva, 5.555, Vila Matilde, São Paulo, SP

Funcionamento: das 10h às 22h.

Telefone: (11) 2721-6244