Novo modelo Panerai da linha Luminor prima pela leveza

O segredo do novo modelo da família Luminor, da relojoaria italiana Panerai, é o carbotech. Trata-se de uma fibra de carbono altamente resistente a colisões e à prova de corrosão, além de extremamente leve. Graças ao material, que dá forma à caixa do relógio, de 44 milímetros, a novidade pesa apenas 96 gramas — para efeito de comparação, um Rolex pesa cerca de 140 gramas.

Batizado como Luminor Marina Carbotech, o lançamento tem movimento mecânico automático, dispositivo anti-shock, dial preto e marcadores azuis com luminescência verde. Dentro d’água, resiste a uma profundidade de até 300 metros. A pulseira preta tem pespontos azuis e fivela em titânio (o comprador ganha uma segunda, de borracha preta).

A novidade é uma prévia do que a Panerai pretende lançar no Salão Watches & Wonders, em Genebra, na Suíça, que ocorre entre 25 a 29 de abril. Preço do novo Luminor: US$ 12,800. http://www.panerai.com