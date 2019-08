Novo filme da franquia de James Bond ganha título

Londres —”007: No Time To Die” (007: Sem Tempo para Morrer, em tradução livre) será o nome do próximo filme da franquia do agente secreto James Bond, que será protagonizado pela quinta vez pelo ator Daniel Craig.

O anúncio foi feito no perfil oficial do 007 no Twitter. O 25º filme da franquia estreará em 3 de abril de 2020 no Reino Unido e cinco dias depois nos Estados Unidos. Não há, por enquanto, informações de quando “007: No Time to Die” chegará ao Brasil.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

No novo capítulo da saga, Bond se aposentou e vive uma vida tranquila na Jamaica, quando recebe uma visita de um membro da CIA que requer sua ajuda. O agente britânico então assume a missão de resgatar um cientista sequestrado, o que o levará a enfrentar um misterioso vilão armado com uma perigosa nova tecnologia.

Uma das subtramas do filme será protagonizada pela atriz Lashana Lynch, que “herdou” o cargo de “agente 007” após a aposentadoria de Bond. O elenco do 25º capítulo da franquia também tem Rami Malek, que venceu o Oscar de melhor ator neste ano pelo papel de Freddy Mercury em “Bohemian Rhapsody”.

Durante as gravações do filme, dirigido por Cary Joji Fukunaga, alguns incidentes foram registrados. Craig chegou a se lesionar durante as filmagens na Jamaica, o que o obrigou a passar por uma operação no tornozelo.