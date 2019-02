Novo Civic começa em R$ 87.900 e chega a R$ 124.900

A Honda apresentou hoje em São Paulo a nova geração do Civic. Serão quatro versões (Sport, EX, EXL e Touring), com preços entre R$ 87.900 e R$ 124.900.

A pré-venda começa em 30 de julho, com o lançamento oficial nas concessionárias marcado para 28 de agosto.

A esperada motorização 1.5 turbo, com 176 cv e 22,4 mkgf (por enquanto, só a gasolina), será exclusiva da versão topo de linha, a Touring. O restante continuará equipado com o motor 2.0 flex (155 cv e 19,5 mkgf) já existente.

Por R$ 87.900, o Civic Sport será o modelo mais acessível, com certa pegada visual esportiva. Este preço, porém, é referente à configuração com câmbio manual – com transmissão CVT, o valor sobe para R$ 94.900.

Logo acima ficará a EX (R$ 98.400) e a EXL (R$ 105.900). No topo surge a Touring, por nada menos que R$ 124.900.

Na média, são valores mais altos que os do novo Cruze, que vão de R$ 89.990 a R$ 107.450 – e vale lembrar que o Cruze mais simples já traz câmbio automático e o novo motor 1.4 turbo.

A lista de equipamentos de série desde a versão Sport, porém, impressiona. Veja abaixo:

– airbags frontais, laterais e de cortina

– controles eletrônicos de tração e estabilidade

– distribuição eletrônica de torque no eixo dianteiro

– freios a disco nas quatro rodas

– rodas aro 17

– assistente de partida em declives

– fixação Isofix para cadeirinhas infantis

– paddle shifts (nos modelos com câmbio CVT)

– freio de estacionamento eletrônico

– cruise control

– ar-condicionado digital

– câmera de ré

– volante multifuncional

– lanternas e DLR com leds

A versão EX acrescenta à lista acima retrovisores com rebatimento elétrico e repetidores de setas, bancos de couro e painel de instrumentos com velocímetro e conta-giros digitais e sensor crepuscular.

Na versão EXL, são incluidos a central multimídia com touchscreen, GPS e espelhamento para celulares, auto-falantes adicionais e painel de instrumentos com tela TFT.

Por fim, a Touring traz, além do motor 1.5 Turbo, faróis full led, câmeras no retrovisor para o monitoramento dos pontos cegos, sensores de estacionamento, bancos dianteiros com ajuste elétrico, sensores de chuva, teto solar e acabamento interno de alumínio.