Novo álbum da Taylor Swift agora está disponível para streaming

Reputation, disco mais recente de Taylor Swift, chegou às principais plataformas de streaming nesta sexta-feira, 1°.

Inicialmente, a cantora norte-americana havia lançado o álbum apenas em formato físico e download pago. Ainda assim, o trabalho da artista vendeu mais de 1,2 milhão de cópias só nos Estados Unidos.

A relação de Taylor Swift com as plataformas de streaming é bastante complexa. Em 2016, ela tirou seu catálogo de serviços como Dizzer e Spotify. Na mesma época, chamou as plataformas de “experimento” e disse que estava apreensiva sobre como as plataformas pagariam os artistas.

No entanto, em 2015, Taylor tornou 1989 disponível na Apple Music, após as políticas da empresa mudarem na maneira como pagam os músicos.

No começo deste ano, ela decidiu colocar todo o catálogo dela de volta nas plataformas. “Em celebração a 1989 ter vendido mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo, Taylor quer agradecer aos fãs colocando todo o catálogo dela de volta nos serviços de streaming”, a equipe dela tuitou na época.

Reputation pode ser ouvido no Spotify, Apple Music, Deezer e outras plataformas.