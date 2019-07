Novidades do streaming e das artes plásticas para o fim de semana

Comedians in Cars Getting Coffee, 11ª temporada

Estrelada por alguém sem o cacife de Jerry Seinfeld a série provavelmente não teria saído do ponto morto. Só alguém com o prestígio dele para conseguir entrar na Casa Branca com um Corvette 1963 e acelerar pela propriedade com o presidente Barack Obama no banco do carona.

No ar desde 2012, parte de uma ideia aparentemente tola: filmar o comediante e seu convidado a bordo de um carrro em busca de uma xícara de café. Mas que carros e que convidados. Além de Obama, que estrelou o episódio de estreia, participaram nomes como Jimmy Fallon, Mel Brooks, Sarah Jessica Parker e Jim Carrey. A irreverência do entrevistador e o pé de igualdade com ele trata os convidados – afinal ele é tão ou mais famoso que a maioria deles – é mais um ótimo ingrediente da série.

Da 11ª temporada, que a Netflix coloca no ar agora nos Estados Unidos, participam Eddie Murphy, Seth Rogen, Melissa Villaseñor, Ricky Gervais e Jamie Foxx. Pena que no Brasil a plataforma só tenha disponibilizado as primeira cinco temporadas até agora. Onde assistir: Netflix, estreia 19 de junho.

Os Últimos Czares

O seriado com seis episódios ecoa um pouco “The Crown” embora resvale às vezes em “Downton Abbey”. “The Crown” porque oferece uma bela dramatização com pano de fundo histórico e com direito a momentos tórridos. E “Downton Abbey” em razão do sotaque britânico excessivo, das intrigas ardilosas e do senso de grandeza dos personagens.

Estrelada por Robert Jack, Susanna Herbert, Ben Cartwright e Oliver Dimsdale, a série acompanha o declínio da dinastia Romanov na Rússia do começo do século 20, quando Nicolau II enfrenta uma enorme revolta popular. Para quem adora dramas palacianos e enredos históricos, mas também não quer virar um especialista no assunto, é uma escolha acertada. Onde assistir: Netflix, estreou dia 2 de julho.

Têxteis Pré-Colombianos

Ao longo de mais de cinquenta anos, Oscar e Edith Landmann amealharam uma das mais representativas coleções de arte pré-colombiana. Dela fazem parte 906 peças, de diferentes tipologias, produzidas nos Andes entre 1000 a.C. e o século 16. Emprestada ao Masp desde 2016 para um período de comodato de dez anos, ela pode ser apreciada em parte desde o mês passado.

Os tecidos expostos foram, quase todos, recuperados de sepultamentos descobertos em sítios arqueológicos localizados nas regiões mais áridas da costa pacífica dos Andes. São atribuídos às culturas Chavin, Siguas, Paracas, Nasca, Moche, Huari e Lambayeque, entre outras, que ocuparam os atuais territórios do Peru e da Bolívia entre aproximadamente 800 a.C. e 1532 d.C. Onde: Masp, Av. Paulista, 1578, Bela Vista, São Paulo. Até 28 de julho.

Mostra SP de Fotografia

O enorme impacto causado pelo plástico no meio ambiente é o fio condutor da 9ª edição da Mostra SP de Fotografia, concentrada no bairro paulistano da Vila Madalena. Com curadoria de Fernando Netto e Monica Maia, o evento é organizado em 27 endereços da região. Alê Ruaro, Andréa Barreiro, Apu Gomes, Barbara Veiga, Cássio Vasconcellos, Coletivo Rolê, Cris Veit, Diego Nigro, Doug Monteiro e Eduardo Leal são alguns dos fotógrafos participantes.

Levi Bianco exibe na loja Mollo Furniture, na Rua Medeiros de Albuquerque, a fotografia Engarrafamento no Rio de Tietê – o congestionamento clicado é formado, claro, por garrafas PET. Já a gaúcha Luisa Dorr exibe dez retratos na Escola Britânica de Artes Criativas (Ebac), na Rua Mourato Coelho. Confira todos os endereços em https://www.facebook.com/Mostra-SP-de-Fotografia-297672543613511/. As entradas são gratuitas. Até 4 de agosto.