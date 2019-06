Novas sequências de filmes de Hollywood têm recepção morna por enquanto

Depois de mais de um mês desde o início da temporada de filmes de verão nos Estados Unidos, uma coisa ficou clara: muitas das sequências, reboots e remakes de Hollywood mostram desempenho abaixo do esperado.

A receita de alguns filmes ficou abaixo das previsões dos analistas em dezenas de milhões de dólares. Entre eles estão os lançamentos do último fim de semana – “X-Men: Fênix Negra”, da Walt Disney, e “A Vida Secreta dos Bichos 2”, da Universal Pictures. “Rocketman”, a biografia de Elton John, da Paramount Pictures, superou as previsões do estúdio, mas ficou abaixo das estimativas de analistas. A sequência “Godzilla II: Rei dos Monstros”, da Warner Bros, também decepcionou especialistas do mercado.

Até agora, as perdas não atingiram nenhum dos maiores filmes da temporada de verão. E Eric Wold, analista da B. Riley FBR, ainda espera um aumento das vendas de entradas no balanço do ano, para um recorde em 2019. Mas os resultados também mostram que os fãs estão mais exigentes diante da abundância de sequências produzidas pelos estúdios de Hollywood nos últimos anos.

“O público é perspicaz o suficiente para esperar pelo mercado doméstico, especialmente com tantas opções de streaming neste verão”, disse Jeff Bock, analista da Exhibitor Relations. “Isso é algo que Hollywood vai enfrentar nos próximos anos.

Sequências e reboots precisam ser mais interessantes para atrair os fãs, disse Bock. “Muitos deles não estão aumentando as apostas ou aumentando significativamente”, disse.