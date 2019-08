Nova leva de bares buscam inspiração nas culinárias de México e Espanha

Gambas al ajillo, taco de carnitas e bocata de calamares. Uma nova leva de bares paulistanos exige da clientela alguma intimidade com a língua espanhola. Inspirados nas culinárias do México e da Espanha, eles fazem a alegria da turma que adora tortillas, croquetas e drinques marcados pelo vermute

Inaugurado em julho, o Tuy Bar, Cocina, no Itaim, é o mais recente da lista. Ocupa um imponente e arejado imóvel de esquina com pé-direito alto, assim como os demais bares do grupo, o Boteco São Bento e o Boteco São Conrado.

Coube ao chef capixaba João Alcântara a tarefa de elaborar o cardápio de inspiração espanhola. Para distrair a fome ele sugere, por exemplo, a croqueta cremosa de jamón (R$ 38) ou os camarões grelhados com alho e pimenta, azeite, tomate, cebola e limão (R$ 70). São as gambas al ajillo.

A lasanha feita com tinta de lula e recheio de camarão, lula e polvo grelhados (R$ 75) é uma das boas escolhas para quem procura uma refeição propriamente dita. O polvo na brasa com espuma de batata, bacon crocante e páprica picante custa R$ 89.

Na seleção de coquetéis aparecem sugestões como o fratelli (R$ 34,90), que leva dois tipos de vermutes italianos mais Fernet Branca, espumante e azeitona, e o gim-tônica andaluzia, feito com tônica de agrião e espuma de agrião (R$ 34,90).

A fonte de inspiração do Lupe Bar y Taqueria, perto do Largo da Batata, em Pinheiros, é a culinária mexicana. Inaugurado em junho, concede aos tacos o papel de protagonista. Dez versões são montadas em discos de milho, a exemplo da que ganha recheio de peixe empanado, repolho roxo, molho de creme de leite, maionese defumada e salsa verde (R$ 25), e da que leva carne de porco cozida e chapeada, avocado, limão e salsa verde (R$ 24). E ainda há tortillas de trigo, que podem chegar à mesa com carne de porco assada com queijo, abacaxi, cebola e coentro (R$ 15).

Para começar, não deixe de provar os bolinhos de carne de porco com recheio de queijo, servidos com geleia de pimenta com abacaxi (R$ 13), e de explorar a carta de drinques, assinada pelo bartender Fábio La Pietra.

Recomenda-se o coquetel apelidado de tamarindo do Chaves, com tequila, Cointreau, tamarindo, pimenta de cheiro e limão (R$ 25), e o veracruz grog, que junta rum envelhecido, vermute, laranja, abacaxi, orgeat e espuma de chipotle (R$ 27).

Sucesso instantâneo, o Nit Bar de Tapas, do chef catalão Oscar Bosch, abriu as portas em fevereiro. Fica ao lado do excelente restaurante do cozinheiro, o Tanit, e, como esse último, promove a culinária espanhola. A especialidade do bar, como o nome já indica, são aquelas entradinhas típicas da terra de Bosch.

As lulinhas na brasa, temperadas com molho de ervas frescas e aïoli (R$ 45), são ótimo ponto de partida, assim como as croquetas de frango com jamón (R$ 16) ou de rabada com molho de vitello tonnato e alcaparras fritas (R$ 17).

O endereço aposta num hábito pouco praticado por aqui, o de tomar vermute apenas com gelo – o cardápio lista diversos opções, que custam a partir de R$ 25. Os coquetéis autorais levam a assinatura do bartender Márcio Silva, do Guilhotina. O mare nostrum leva gim, limão, ervas e especiarias (R$ 34).

Onde provar

Lupe Bar y Taqueria: Rua Cunha Gago, 625, Pinheiros, São Paulo, (11) 3819-4990.

Nit Bar de Tapas: Rua Oscar Freire, 153 – Jardim Paulista, São Paulo (11) 3539-9795.

Tuy Bar, Cocina: Rua Jerônimo da Veiga, 163, Itaim Bibi, São Paulo, (11) 3167-7774.