Nova coleção da Reserva se inspira no red label da Johnnie Walker

São Paulo – A Reserva lançou ontem (18), em São Paulo, sua nova coleção, fruto de uma colaboração exclusiva com a marca de uísque Johnnie Walker. É a primeira vez que uma coleção de roupas traz como tema a bebida.

As roupas se inspiram no Johnnie Walker Red Label. Assim, a paleta de cores trabalha com bordô, caramelo, off white e preto, cores presentes na bebida e na embalagem.

Com ares retrô, as jaquetas trazem mesclas geométricas de caramelo e bordô. Nas jaquetas, e também na calça e na bermuda, a marca escolheu uma estampa clássica, pied de poule. Já a camisa polo é inspirada no rugby inglês. As camisetas têm estampas com ares vintage.

A RSV+JOHNNIE WALKER já está disponível em lojas físicas no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Brasília, além do e-commerce. As peças variam de R$ 149 a R$ 549. Onde comprar: site Reserva.

A RSV+ é o núcleo de criação de coleções especiais da Reserva e já lançou colaborações com as marcas Amazon e Umbro e com o skatista brasileiro Bob Burnquist.

Confira as imagens da coleção:

RSV+JOHNNIE WALKER: nova coleção da Reserva RSV+JOHNNIE WALKER: nova coleção da Reserva

RSV+JOHNNIE WALKER: nova coleção da Reserva RSV+JOHNNIE WALKER: nova coleção da Reserva