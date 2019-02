‘Nora’ é o dispositivo que promete acabar com seus roncos

Máscaras, próteses bucais, adesivos para o nariz… Há muito tempo as pessoas buscam soluções para tentar parar de roncar – e a maioria delas é brega, estranha ou ineficaz. Segundo os criadores do Nora, porem, isso está para mudar.

O conceito do produto é bem simples: você posiciona um dispositivo ao lado da cama, ele detecta seu ronco e ativa uma espécie de mini colchonete posicionado embaixo do seu travesseiro, fazendo com que sua cabeça se movimente de uma maneira suave, causando o fim do ronco. Um aplicativo conectado ao dispositivo também pode te informar, toda manhã, estatísticas detalhadas sobre a qualidade do seu sono.

Seguindo um design minimalista, que é praticamente uma regra no Kickstarter, os criadores do ‘Nora’ haviam estipulado a meta de US$ 100 mil para conseguir investir na ideia, mas o sucesso foi tão grande que a página indica mais de US$ 800 mil em doações. Confira mais detalhes aqui.