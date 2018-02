No Instagram, Ivete diz estar no mais pleno momento da vida

São Paulo – Nesta terça-feira, 20, Ivete Sangalo compartilhou com os fãs um momento em família: a cantora publicou no Instagram uma foto em que aparece amamentando as gêmeas recém-nascidas Helena e Marina, enquanto é abraçada pelo marido e pelo filho mais velho, Marcelo.

“Quanta saudade de vocês e nos nossos encontros, mas confesso que estou no mais pleno momento da minha vida! Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante. Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouco mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento”, disse Ivete na legenda.

A cantora ainda ressaltou a importância de amamentar: “A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas. Marcelo tem participado ativamente – enche as irmãs de carinho e toda atenção. E esse papai lindo só babando e pensando em como lidar com esse amor lindo. Obrigada a vocês por tantas mensagens de amor e carinho. Amigos, fãs e família estão nutrindo nossos corações”, concluiu a cantora.